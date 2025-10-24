27
o
بيروت
26
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
9
o
بشري
21
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
عربي-دولي
إتّهام خطير يطال رئيس وزراء إسرائيل السابق... إليكم ما كشفته ناشطة أميركيّة
Lebanon 24
24-10-2025
|
05:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت الناشطة الأميركية
إيلا
مودلينغ، إنّ
رئيس الوزراء الإسرائيلي
السابق
إيهود باراك
ارتكب اعتداء جنسيا وحشيا ضد فرجينيا جيوفري، إحدى الناجيات البارزات من شبكة
جيفري
إبستين للدعارة.
ودعت مودلينغ إلى مساءلة
باراك
، مشيرة إلى أنه لم يُحاسب قانونيا على هذه الادعاءات.
وأشارت مودلينغ إلى أنّ جيوفري التي كانت تبلغ من العمر 15 عاما آنذاك، تعرضت للضرب المبرح والاغتصاب على يدّ باراك في إطار ما وصفته بـ"مكافأة" ضمن شبكة إبستين. (روسيا اليوم)
