Advertisement

عربي-دولي

إتّهام خطير يطال رئيس وزراء إسرائيل السابق... إليكم ما كشفته ناشطة أميركيّة

Lebanon 24
24-10-2025 | 05:30
A-
A+
Doc-P-1433503-638969064589174561.jpg
Doc-P-1433503-638969064589174561.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت الناشطة الأميركية إيلا مودلينغ، إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك ارتكب اعتداء جنسيا وحشيا ضد فرجينيا جيوفري، إحدى الناجيات البارزات من شبكة جيفري إبستين للدعارة.
Advertisement

ودعت مودلينغ إلى مساءلة باراك، مشيرة إلى أنه لم يُحاسب قانونيا على هذه الادعاءات.

وأشارت مودلينغ إلى أنّ جيوفري التي كانت تبلغ من العمر 15 عاما آنذاك، تعرضت للضرب المبرح والاغتصاب على يدّ باراك في إطار ما وصفته بـ"مكافأة" ضمن شبكة إبستين. (روسيا اليوم)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
إعلام أميركي: اتهام مدير مكتب FBI السابق جيمس كومي بارتكاب جرائم خطيرة
lebanon 24
24/10/2025 17:06:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة العدل الأميركية: اتّهام مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون بالاحتفاظ بوثائق رسمية بشكل غير قانوني
lebanon 24
24/10/2025 17:06:58 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة.. اتهام رئيس برشلونة السابق بالاحتيال المالي
lebanon 24
24/10/2025 17:06:58 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: المتهم بقتل الناشط تشارلي كيرك يواجه اتهامات رسمية في ولاية يوتا الأميركية
lebanon 24
24/10/2025 17:06:58 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

إيهود باراك

روسيا اليوم

الإسرائيلي

روسيا

جيفري

باراك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:32 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2025-10-24
09:56 | 2025-10-24
09:42 | 2025-10-24
09:34 | 2025-10-24
09:08 | 2025-10-24
08:37 | 2025-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24