إتّهام خطير يطال رئيس وزراء إسرائيل السابق... إليكم ما كشفته ناشطة أميركيّة

Advertisement

قالت الناشطة الأميركية مودلينغ، إنّ السابق ارتكب اعتداء جنسيا وحشيا ضد فرجينيا جيوفري، إحدى الناجيات البارزات من شبكة إبستين للدعارة.ودعت مودلينغ إلى مساءلة ، مشيرة إلى أنه لم يُحاسب قانونيا على هذه الادعاءات.وأشارت مودلينغ إلى أنّ جيوفري التي كانت تبلغ من العمر 15 عاما آنذاك، تعرضت للضرب المبرح والاغتصاب على يدّ باراك في إطار ما وصفته بـ"مكافأة" ضمن شبكة إبستين. (روسيا اليوم)