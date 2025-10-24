شهد عليه العالم.. حدث تاريخيّ حصل في مثل هذا اليوم

نشرت وكالة "أسوشيتد برس" تقريراً جديداً سردت فيه أبرز الأحداث التاريخية التي حصلت يوم 24 تشرين الأول، أبرزها يتعلق بالأمم المتحدة.. فما هي وماذا تقول المعلومات عنها؟

1- تأسيس



في 24 تشرين الأول 1945، تأسست الأمم المتحدة رسمياً، ويُحتفل بهذا التاريخ الآن باعتباره يوم الأمم المتحدة.



2- افتتاح "أطول جسر معلق في العالم"



في عام 1931، تم افتتاح جسر الذي يربط بولاية نيوجيرسي؛ وكان أطول جسر معلق في العالم في ذلك الوقت.



3- رحلة جوية تاريخية