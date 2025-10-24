27
شهد عليه العالم.. حدث تاريخيّ حصل في مثل هذا اليوم
Lebanon 24
نشرت وكالة "أسوشيتد برس" تقريراً جديداً سردت فيه أبرز الأحداث التاريخية التي حصلت يوم 24 تشرين الأول، أبرزها يتعلق بالأمم المتحدة.. فما هي وماذا تقول المعلومات عنها؟
1- تأسيس
الأمم المتحدة
في 24 تشرين الأول 1945، تأسست الأمم المتحدة رسمياً، ويُحتفل بهذا التاريخ الآن باعتباره يوم الأمم المتحدة.
2- افتتاح "أطول جسر معلق في العالم"
في عام 1931، تم افتتاح جسر
جورج واشنطن
الذي يربط
مدينة نيويورك
بولاية نيوجيرسي؛ وكان أطول جسر معلق في العالم في ذلك الوقت.
3- رحلة جوية تاريخية
في عام 2003، كانت رحلة الخطوط الجوية
البريطانية
من
نيويورك
إلى
لندن
هي الرحلة التجارية الأخيرة لطائرة الكونكورد الأسرع من الصوت.
