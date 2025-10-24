Advertisement

عربي-دولي

شهد عليه العالم.. حدث تاريخيّ حصل في مثل هذا اليوم

Lebanon 24
24-10-2025 | 06:00
Doc-P-1433511-638969077317645935.jpg
Doc-P-1433511-638969077317645935.jpg photos 0
نشرت وكالة "أسوشيتد برس" تقريراً جديداً سردت فيه أبرز الأحداث التاريخية التي حصلت يوم 24 تشرين الأول، أبرزها يتعلق بالأمم المتحدة.. فما هي وماذا تقول المعلومات عنها؟
في 24 تشرين الأول 1945، تأسست الأمم المتحدة رسمياً، ويُحتفل بهذا التاريخ الآن باعتباره يوم الأمم المتحدة.
 

2- افتتاح "أطول جسر معلق في العالم"
 

في عام 1931، تم افتتاح جسر جورج واشنطن الذي يربط مدينة نيويورك بولاية نيوجيرسي؛ وكان أطول جسر معلق في العالم في ذلك الوقت.
 

3- رحلة جوية تاريخية
 

في عام 2003، كانت رحلة الخطوط الجوية البريطانية من نيويورك إلى لندن هي الرحلة التجارية الأخيرة لطائرة الكونكورد الأسرع من الصوت.

مدينة نيويورك

جورج واشنطن

البريطانية

البريطاني

نيويورك

واشنطن

الكون

