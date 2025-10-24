Advertisement

عربي-دولي

خطة أميركية - إسرائيلية لتقسيم غزّة.. هذه تفاصيلها

Lebanon 24
24-10-2025 | 06:11
A-
A+
Doc-P-1433516-638969086324810516.avif
Doc-P-1433516-638969086324810516.avif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية تقريراً جديداً قالت إن الولايات المتحدة تسعى مع إسرائيل إلى تقسيم قطاع غزة الفلسطيني إلى منطقتين، الأولى تكون خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي وتشمل مشاريع الإعمار، بينما الثانية تبقى تحت حكم حركة "حماس" بينما يتم عزلها اقتصادياً إلى حين تُسلم الحركة سلاحها.
Advertisement
 
 
وقدم نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر ملامح هذه الخطة خلال مؤتمر صحافي في إسرائيل، حيث وصلا للضغط على الطرفين من أجل الالتزام بوقف إطلاق النار الحالي، والذي بموجبه سحبت إسرائيل قواتها إلى حدود تتيح لها السيطرة على نحو 53% من مساحة قطاع غزة.
 


وقال فانس إن هناك "منطقتين في غزة: واحدة آمنة نسبياً، وأخرى شديدة الخطورة"، مشيراً إلى أن الهدف هو توسيع الرقعة الآمنة تدريجياً. 
 


من جانبه، قال كوشنر إنه حتى ذلك الحين (توسيع المنطقة الآمنة جغرافياً)، لن تذهب أي أموال لإعادة الإعمار إلى المناطق التي لا تزال تحت سيطرة حماس، وسيكون التركيز على بناء الجانب الآمن.
 


وأضاف: "هناك اعتبارات تجري الآن في المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، طالما أمكن تأمين ذلك، لبدء البناء لغزة جديدة من أجل منح الفلسطينيين الذين يعيشون في القطاع مكاناً يذهبون إليه، ويحصلون فيه على وظائف".
 


ووفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال"، يشعر الوسطاء العرب بالقلق من الخطة التي قالوا إن الولايات المتحدة وإسرائيل طرحتاها في محادثات السلام.
 


ويعارض العرب بشدة فكرة تقسيم غزة، على اعتبار أنها قد تؤدي إلى منطقة سيطرة إسرائيلية دائمة داخل القطاع، ومن غير المرجح أن تُلزم قواتها بمراقبة القطاع وفقاً لهذه الشروط.
 

 
ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية قوله إنها فكرة أولية وسيتم تقديم التحديثات في الأيام المقبلة.
 


وتهدف الخطة في جوهرها إلى تجاوز معضلة نزع سلاح حماس وإقامة سلطة بديلة لإدارة القطاع وتأمين البيئة اللازمة لمشاريع إعادة الإعمار.
 


وتتضمن رؤية ترامب تشكيل هيئة من "التكنوقراط" لإدارة القطاع، إلى جانب قوة أمنية دولية، غير أن التفاصيل لا تزال قيد النقاش.
 


وترى العديد من الدول العربية أن السلطة الوطنية الفلسطينية هي الجهة التي ينبغي أن تتولى الإشراف على القطاع، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، يعارض منحها أي دور. (24)

مواضيع ذات صلة
خطة أميركية إسرائيلية لتقسيم غزة مع "حماس".. صحيفة "وول ستريت جورنال" تكشف
lebanon 24
24/10/2025 17:07:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بالتفاصيل.. هذه خطة ترامب لوقف حرب غزة
lebanon 24
24/10/2025 17:07:36 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: ويتكوف وكوشنر غادرا إلى مصر لبحث تفاصيل خطة غزة
lebanon 24
24/10/2025 17:07:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بنود خطة ترامب لإنهاء حرب غزة.. التفاصيل الكاملة
lebanon 24
24/10/2025 17:07:36 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الدول العربية

الفلسطينيين

نائب الرئيس

الفلسطينية

الإسرائيلي

في إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:32 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2025-10-24
09:56 | 2025-10-24
09:42 | 2025-10-24
09:34 | 2025-10-24
09:08 | 2025-10-24
08:37 | 2025-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24