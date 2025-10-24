Advertisement

عربي-دولي

حريق داخل حافلة ركاب يقتل 20 شخصاً في الهند... هكذا اندلع!

Lebanon 24
24-10-2025 | 06:39
لقي 20 شخصاً على الأقل مصرعهم في حادث مروع في الهند، بعدما اشتعلت النيران في حافلة ركاب خاصة على طريق حيدر أباد-بنغالورو السريع في منطقة كورنول.
وصدمت دراجة نارية الحافلة من الخلف، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير التهم الحافلة خلال دقائق. 
وأوضح الشهود أن معظم الركاب كانوا محاصرين قبل تمكنهم من الفرار، بينما تمكن 12 شخصاً من النجاة، بعضهم أصيب بحروق، ويعتقد أن سائق الدراجة كان من بين القتلى. (ارم نيوز)
 
 
 
