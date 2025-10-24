في الشوكولا... رئيس هذا البلد يُفجّر مفاجاة: تعرّضت لمُحاولة تسميم

Advertisement

قال رئيس إنه تعرض لمحاولة تسميم من خلال قطع شوكولا وحلويات أعطيت له في حفلة عامة، وتبيّن أنها تحتوي على "ثلاث مواد كيميائية".وهذه المرة الثانية التي تتقدم فيها الحكومة بشكوى عن محاولة اغتيال للرئيس، فيما تشهد البلاد تظاهرات كثيرة لجماعات السكان الأصليين احتجاجا على السياسات العامة.وقال نوبوا في مقابلة مع شبكة " " إن وجود هذه العناصر الكيميائية "بتركيز عال يدلّ على أن الأمر متعمّد".