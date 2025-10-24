27
عربي-دولي
رسائل تهديد إيرانيّة وصلت إلى أشخاص داخل إسرائيل... ماذا تتضمّن؟
Lebanon 24
24-10-2025
|
08:00
ذكر موقع "
الامارات
24"، أنّ صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة قالت إنّ "النظام في
إيران
أرسل عملاء لتصوير منازل مسؤولين وصحافيين إسرائيليين من أصول إيرانية، ووجه إليهم رسائل تهديد مباشرة بالقول "توقفوا عن التعاون مع شبكة الإرهاب الدولية. نحن نعرف المكان الذي تقيم فيه، هذا تحذير أخير".
وبحسب "يديعوت أحرونوت"، فقد نشرت وزارة الاستخبارات
الإيرانية
تقريراً حول صحافيين ومعلقين إسرائيليين من أصول إيرانية، تضمن رسائل تهديد وصوراً لمنازلهم، ومن بينها مبنى قناة "إيران إنترناشيونال" التلفزيونية
المعارضة
في إسرائيل
.
وأفادت "يديعوت أحرونوت" أن الرسالة التهديدية في التقرير
الإيراني
وجهت إلى
باباك
يتسحاقي وهو صحافي ومراسل في "إيران إنترناشيونال"، الذي تعرض لمحاولة اغتيال سابقة، ومئير جوادانفار وهو معلق من
تل أبيب
، ومناشه أمير وهو معلق باللغة الفارسية، وكمال بنحاسي وهو المتحدث باسم الجيش
الإسرائيلي
باللغة الفارسية، وجاء في رسالة التهديد الموجهة لعدد من الإسرائيليين: "أنت على قائمة أهداف الجمهورية الإسلامية، بسبب تعاونك مع شبكة الإرهاب الدولية".
كما أضافت الرسالة: "أنت تدرك بالتأكيد أن الشاباك أحبط عدة هجمات ضد منزلك ومكتبك، لكن هذه الرسالة هي تحذيرنا الأخير لك، إذا توقفت عن تعاونك مع شبكة الإرهاب الدولية، فسيتم إزالتك من قائمة عملياتنا، الخيار بيدك". (الامارات 24)
