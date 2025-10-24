رسائل تهديد إيرانيّة وصلت إلى أشخاص داخل إسرائيل... ماذا تتضمّن؟

Advertisement

ذكر موقع " 24"، أنّ صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة قالت إنّ "النظام في أرسل عملاء لتصوير منازل مسؤولين وصحافيين إسرائيليين من أصول إيرانية، ووجه إليهم رسائل تهديد مباشرة بالقول "توقفوا عن التعاون مع شبكة الإرهاب الدولية. نحن نعرف المكان الذي تقيم فيه، هذا تحذير أخير".وبحسب "يديعوت أحرونوت"، فقد نشرت وزارة الاستخبارات تقريراً حول صحافيين ومعلقين إسرائيليين من أصول إيرانية، تضمن رسائل تهديد وصوراً لمنازلهم، ومن بينها مبنى قناة "إيران إنترناشيونال" التلفزيونية .وأفادت "يديعوت أحرونوت" أن الرسالة التهديدية في التقرير وجهت إلى يتسحاقي وهو صحافي ومراسل في "إيران إنترناشيونال"، الذي تعرض لمحاولة اغتيال سابقة، ومئير جوادانفار وهو معلق من ، ومناشه أمير وهو معلق باللغة الفارسية، وكمال بنحاسي وهو المتحدث باسم الجيش باللغة الفارسية، وجاء في رسالة التهديد الموجهة لعدد من الإسرائيليين: "أنت على قائمة أهداف الجمهورية الإسلامية، بسبب تعاونك مع شبكة الإرهاب الدولية".كما أضافت الرسالة: "أنت تدرك بالتأكيد أن الشاباك أحبط عدة هجمات ضد منزلك ومكتبك، لكن هذه الرسالة هي تحذيرنا الأخير لك، إذا توقفت عن تعاونك مع شبكة الإرهاب الدولية، فسيتم إزالتك من قائمة عملياتنا، الخيار بيدك". (الامارات 24)