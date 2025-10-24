Advertisement

صحة

في الولايات المتّحدة... سحب ملايين عبوات البيض الملوث بـ"السالمونيلا"

Lebanon 24
24-10-2025 | 08:08
A-
A+
Doc-P-1433563-638969155657347406.jpg
Doc-P-1433563-638969155657347406.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سحبت شركتا "Black Sheep" في أركنساس و"Kenz Henz of Santa Fe" في تكساس، ملايين عبوات البيض بعد اكتشاف احتمال تلوثها ببكتيريا السالمونيلا.
Advertisement


ولم تبلغ إدارة الغذاء والدواء الأميركية عن أي حالات مرضية حتى الآن، لكنها حثّت المستهلكين على عدم تناول البيض المتأثر والتخلص منه أو إعادته إلى المتاجر لاسترداد المبلغ المدفوع. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
المتحدثة باسم البيت الأبيض: الملايين تضرروا من الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة ويشمل ذلك جنودا أميركيين
lebanon 24
24/10/2025 17:08:23 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: الرئيس ترامب وقع على أمر رئاسي يعزز بشكل كبير التزام الولايات المتحدة بأمن قطر
lebanon 24
24/10/2025 17:08:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لـ "الناتو": الولايات المتحدة قررت تزويد أوكرانيا بكل المعدات التي تحتاجها
lebanon 24
24/10/2025 17:08:23 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: القرارات التي اتخذناها كلها "إسرائيلية" بعلم الولايات المتحدة
lebanon 24
24/10/2025 17:08:23 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

صحة

إدارة الغذاء

روسيا اليوم

السالم

روسيا

تكساس

المون

دارت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:32 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2025-10-24
09:56 | 2025-10-24
09:42 | 2025-10-24
09:34 | 2025-10-24
09:08 | 2025-10-24
08:37 | 2025-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24