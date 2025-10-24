Advertisement

سحبت شركتا "Black Sheep" في أركنساس و"Kenz Henz of Santa Fe" في ، ملايين عبوات البيض بعد اكتشاف احتمال تلوثها ببكتيريا السالمونيلا.ولم تبلغ والدواء الأميركية عن أي حالات مرضية حتى الآن، لكنها حثّت المستهلكين على عدم تناول البيض المتأثر والتخلص منه أو إعادته إلى المتاجر لاسترداد المبلغ المدفوع. (روسيا اليوم)