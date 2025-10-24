Advertisement

عربي-دولي

حماس تجدد التزامها باتفاق غزة

Lebanon 24
24-10-2025 | 08:37
قالت حركة حماس: "نجدد التزامنا الكامل بتفاصيل اتفاق غزة وحريصون على إنجاحه وتنفيذه على أرض الواقع".
واشارت الحركة إلى "أن نفذنا المرحلة الأولى من اتفاق غزة عبر تسليم الأسرى وبعض الجثامين ونعمل على استكمال تسليم ما تبقى منها".
أضافت: "المرحلة الثانية من اتفاق غزة تتطلب مزيدا من النقاش والتفاهم لأنها تتضمن قضايا عامة وإشكاليات معقدة".
وتابعت "حصلنا على ضمانات واضحة من الوسطاء وتأكيدات من واشنطن بأن الحرب في غزة انتهت فعليا".
وقالت حماس "مقبلون على حوار وطني فلسطيني بقلوب مفتوحة وأيد ممدودة لجميع القوى الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية تشكل أحد العناوين الفلسطينية التي لا يمكن تجاوزها". (سكاي نيوز)
 
