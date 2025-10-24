حماس تجدد التزامها باتفاق غزة

Advertisement

قالت حركة : "نجدد التزامنا الكامل بتفاصيل اتفاق غزة وحريصون على إنجاحه وتنفيذه على أرض الواقع".واشارت الحركة إلى "أن نفذنا المرحلة الأولى من اتفاق غزة عبر تسليم الأسرى وبعض الجثامين ونعمل على استكمال تسليم ما تبقى منها".أضافت: "المرحلة الثانية من اتفاق غزة تتطلب مزيدا من والتفاهم لأنها تتضمن قضايا عامة وإشكاليات معقدة".وتابعت "حصلنا على ضمانات واضحة من الوسطاء وتأكيدات بأن الحرب في غزة انتهت فعليا".وقالت حماس "مقبلون على فلسطيني بقلوب مفتوحة وأيد ممدودة لجميع القوى ، والسلطة الفلسطينية تشكل أحد العناوين الفلسطينية التي لا يمكن تجاوزها". (سكاي نيوز)