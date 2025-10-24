الجيش الإيراني: مستعدون لمواجهة أي تهديد براً وجواً وبحراً

على وقع التوترات المستمرة بين وإسرائيل فضلاً عن ، أكد رئيس للقوات المسلحة ، ونائب رئيس شوون التنسيق في الجيش، سيّاري، أن " القوات المسلّحة مستعدّة لمواجهة أيّ تهديد في البرّ والجوّ والبحر".

كما أضاف في حديث تلفزيوني اليوم الجمعة أن "مستوى جاهزية القوات المسلّحة اليوم مرتفع جداً".



إلى ذلك، شدد سياري على أن "القوات المسلّحة تضمن مستقبل البلاد". (العربية)