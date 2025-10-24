Advertisement

الجيش الإيراني: مستعدون لمواجهة أي تهديد براً وجواً وبحراً

24-10-2025 | 09:08
على وقع التوترات المستمرة بين إيران وإسرائيل فضلاً عن الولايات المتحدة، أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، ونائب رئيس شوون التنسيق في الجيش، حبيب الله سيّاري، أن " القوات المسلّحة مستعدّة لمواجهة أيّ تهديد في البرّ والجوّ والبحر". 
كما أضاف في حديث تلفزيوني اليوم الجمعة أن "مستوى جاهزية القوات المسلّحة اليوم مرتفع جداً".

إلى ذلك، شدد سياري على أن "القوات المسلّحة تضمن مستقبل البلاد". (العربية) 
 
 

