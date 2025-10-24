تهم جديدة تُلاحق رئيس بلدية إسطنبول المسجون... ماذا كشفت التحقيقات؟

Advertisement

أعلن في إسطنبول عن فتح تحقيق جديد مع رئيس بلدية إسطنبول الذي يقبع في السجن بتهم تشمل التجسس والارتباط بمنظمة إجرامية.وأوضح المكتب أن التحقيق الجديد يركز على "اتصالات إمام مع جهات استخباراتية أجنبية"، فضلا عن "الطابع الاستراتيجي لحملته "، معتبرا أن بعض أنشطته قد تدخل في إطار التجسس لصالح دول خارجية.وبحسب بيان ، فقد تم تحليل مواد رقمية ضُبطت خلال التحقيقات، وتبين أنها تحتوي على صور لجوازات سفر تعود لأشخاص يُزعم أنهم على صلة بإمام أوغلو ومواطنين أجانب.كما أشار البيان إلى أن المعلومات كانت تُتبادل عبر تطبيقات اتصال مشفرة، وهو ما اعتبره المحققون نشاطا تجسسيا. (روسيا اليوم)