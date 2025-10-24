Advertisement

عربي-دولي

تهم جديدة تُلاحق رئيس بلدية إسطنبول المسجون... ماذا كشفت التحقيقات؟

Lebanon 24
24-10-2025 | 09:34
A-
A+
Doc-P-1433582-638969206209055843.jpg
Doc-P-1433582-638969206209055843.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول عن فتح تحقيق جديد مع رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي يقبع في السجن بتهم تشمل التجسس والارتباط بمنظمة إجرامية.
Advertisement

وأوضح المكتب أن التحقيق الجديد يركز على "اتصالات إمام أوغلو مع جهات استخباراتية أجنبية"، فضلا عن "الطابع الاستراتيجي لحملته الانتخابية"، معتبرا أن بعض أنشطته قد تدخل في إطار التجسس لصالح دول خارجية.

وبحسب بيان المدعي العام، فقد تم تحليل مواد رقمية ضُبطت خلال التحقيقات، وتبين أنها تحتوي على صور لجوازات سفر تعود لأشخاص يُزعم أنهم على صلة بإمام أوغلو ومواطنين أجانب.

كما أشار البيان إلى أن المعلومات كانت تُتبادل عبر تطبيقات اتصال مشفرة، وهو ما اعتبره المحققون نشاطا تجسسيا. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
تهم التزوير واحتمالات السجن تلاحق رمضان صبحي
lebanon 24
24/10/2025 19:17:18 Lebanon 24 Lebanon 24
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
lebanon 24
24/10/2025 19:17:18 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف لبنانيين في اليمن... ماذا كشفت التحقيقات بشأنهم؟
lebanon 24
24/10/2025 19:17:18 Lebanon 24 Lebanon 24
إبن خال بشار الأسد... إتهامات جديدة تلاحق رامي مخلوف
lebanon 24
24/10/2025 19:17:18 Lebanon 24 Lebanon 24

مكتب المدعي العام

أكرم إمام أوغلو

المدعي العام

روسيا اليوم

الانتخابية

روسيا

أوغلو

لو ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:26 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2025-10-24
11:18 | 2025-10-24
10:52 | 2025-10-24
10:17 | 2025-10-24
10:15 | 2025-10-24
10:00 | 2025-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24