صحة

"إنفلونزا الطيور" تنتشر بشكلٍ سريع في ألمانيا

Lebanon 24
24-10-2025 | 09:56
قال وزير الزراعة الألماني ألويس راينر، إنّ عدد حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور في البلاد ارتفع بشكل سريع وغير معتاد، على مدار الأسبوعين الماضيين، داعيا إلى زيادة التدابير الوقائية للقضاء على انتشار الفيروس.
وأضاف راينر: "هناك حاليا حالات تفش كثيرة في الحيوانات البرية وفي مزارع الدواجن. وهذا معتاد في هذا الوقت من العام، ولكن الزيادة السريعة للغاية في الإصابات على مدار الـ14 يوما الماضية تؤكد على مدى خطورة الوضع، وكذلك "أهمية اتخاذ تحرك مشترك ومنسق". (سكاي نيوز)
 
 
 
