61 مليون طن من الدمار والسموم… غزة تواجه كابوس ما بعد الحرب

بعد حرب دامت عامين في غزة، دُمر القطاع بشكل شبه كامل، مع تقدير برنامج تحليل الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة (أونوسات) أن حوالي 193 ألف مبنى تضرّر أو دُمّر، أي ما يعادل 78% من المباني قبل اندلاع الحرب في تشرين الاول 2023. وتشير الصور الملتقطة في أيلول 2025 إلى أن 83% من أبنية مدينة غزة وحدها تعرضت للدمار أو الأضرار.ويبلغ حجم الحطام 61.5 مليون طن، ما يعادل 169 كيلوغراماً لكل من مساحة القطاع البالغة 365 كيلومتراً مربعاً، في حين أن ثلثي هذه المخلفات ناجمة عن العمليات العسكرية خلال الأشهر الخمسة الأولى من الحرب. وتحتوي كميات كبيرة من الأنقاض على مواد خطرة، بينها 4.9 مليون طن من الأسبستوس و2.9 مليون طن من مخلفات صناعية ملوثة بالمواد الكيميائية.وتأتي هذه التقديرات في ظل آمال بعد دخول وقف إطلاق النار بين وإسرائيل حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول 2025 بوساطة أميركية. وتشمل المرحلة الثانية من خطة إعادة الإعمار التي طرحها الرئيس الأميركي إعادة بناء القطاع المدمر، مع سحب السلاح منه، في حين تواصل الجهود تثبيت المرحلة الأولى وسط مخاطر الاختراقات الأمنية. (العربية)