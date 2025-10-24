في سماء غزة.. ماذا تفعل المسيّرات الأميركية؟

Advertisement

بدأ الجيش الأميركي مؤخرًا نشر طائرات استطلاع مسيّرة في سماء ، وفق ما نقلت عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، لمراقبة الالتزام ببنود وقف إطلاق النار بين وحماس، الذي يوصف بالهش.وأوضحت المصادر أن المقر الأميركي في "كريات غات" جنوب يشرف على تشغيل الطائرات المسيّرة ومسارها.في سياق متصل، وجهت تحذيرًا شديد اللهجة لرئيس وزراء إسرائيل ، بعد أحداث رافقت زيارة الأميركي، محذرة من أن تصرفات الحكومة قد تؤدي إلى انهيار اتفاق وقف النار في قطاع غزة، بحسب ما نقلته القناة 12 العبرية عن مسؤول أميركي رفيع. (ارم نيوز)