عربي-دولي

في سماء غزة.. ماذا تفعل المسيّرات الأميركية؟

Lebanon 24
24-10-2025 | 15:01
بدأ الجيش الأميركي مؤخرًا نشر طائرات استطلاع مسيّرة في سماء قطاع غزة، وفق ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، لمراقبة الالتزام ببنود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، الذي يوصف بالهش.
وأوضحت المصادر أن المقر الأميركي في "كريات غات" جنوب تل أبيب يشرف على تشغيل الطائرات المسيّرة ومسارها.

في سياق متصل، وجهت الولايات المتحدة تحذيرًا شديد اللهجة لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، بعد أحداث رافقت زيارة نائب الرئيس الأميركي، محذرة من أن تصرفات الحكومة الإسرائيلية قد تؤدي إلى انهيار اتفاق وقف النار في قطاع غزة، بحسب ما نقلته القناة 12 العبرية عن مسؤول أميركي رفيع. (ارم نيوز)
