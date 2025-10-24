23
Advertisement
عربي-دولي
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على الرئيس الكولومبي بيترو وعائلته
Lebanon 24
24-10-2025
|
15:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
الولايات المتحدة
، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على الرئيس الكولومبي
غوستافو بيترو
، الذي سبق أن اتهمته
واشنطن
بعدم القدرة على مواجهة تهريب المخدرات، إضافة إلى فرضها عقوبات على زوجته وابنه.
Advertisement
وأوضح
وزير الخزانة
الأميركي
سكوت بيسنت
في بيان أن "الرئيس
بيترو
سمح لكارتلات المخدرات بأن تزدهر ورفض التصدي لهذا النشاط"، مضيفا أن "الرئيس (دونالد)
ترامب
يتخذ إجراءات شديدة لحماية أمتنا وللتأكيد على أننا لن نتسامح مع تهريب المخدرات إلى بلادنا".
