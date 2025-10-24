الولايات المتحدة تفرض عقوبات على الرئيس الكولومبي بيترو وعائلته

Advertisement

وأوضح الأميركي في بيان أن "الرئيس سمح لكارتلات المخدرات بأن تزدهر ورفض التصدي لهذا النشاط"، مضيفا أن "الرئيس (دونالد) يتخذ إجراءات شديدة لحماية أمتنا وللتأكيد على أننا لن نتسامح مع تهريب المخدرات إلى بلادنا".