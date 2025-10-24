Advertisement

عربي-دولي

بطريقة لا تخطر على البال.. رئيس دولة ينجو من محاولة اغتيال!

Lebanon 24
24-10-2025 | 15:57
تعرض رئيس الإكوادور دانيال نوبوا، لمحاولة تسميم عبر شوكولاتة وحلوى قُدّمت له خلال حفل عام، تبيّن أنها تحتوي على ثلاث مواد كيميائية.
وفي تصريح له، اعتبر نوبوا أن تركيز هذه المواد يشير إلى أن الحادث متعمّد.

وتعد هذه المرة الثانية التي تتقدّم فيها الحكومة بشكوى تتعلق بمحاولة اغتيال الرئيس، في وقت تشهد البلاد احتجاجات واسعة من جماعات السكان الأصليين ضد السياسات الحكومية، بما فيها إلغاء الدعم على الديزل.

وكانت الحكومة قد أعلنت مطلع الشهر الجاري أن سيارة الرئيس تعرّضت لإطلاق نار نسب إلى بعض جماعات السكان الأصليين، لكن لم يتم التثبت من صحة هذه الادعاءات بشكل مستقل.
 
 
ومنذ منتصف أيلول الماضي، تواصل الاحتجاجات وقطع الطرق في مناطق عدة بدعوة من أكبر منظمات السكان الأصليين في البلاد. (الجزيرة)
