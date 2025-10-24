الأردن: لا دور عسكري لنا في الضفة وغزة

Advertisement

أكد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، أن لن يشارك بأي دور عسكري في أو ، مشددًا على دعم بلاده لكافة الجهود الإنسانية والسياسية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة.ووصف المومني السياسات الأخيرة تجاه الضفة الغربية بأنها عدوانية، معربًا عن تقديره للجهود الأميركية والدولية التي أكدت موقفها الرافض لضم الأراضي .وأضاف أن الأردن قدم للشعب الفلسطيني ما استطاع ضمن واجب أخلاقي وإنساني وعروبي، مؤكدًا أن ذلك يتوافق مع المصلحة الاستراتيجية الأردنية بتثبيت على أرضهم وضمان إقامة دولتهم.وفي سياق متصل، بحث الأردن وتركيا آليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وتثبيت وقف إطلاق النار، خلال اتصال بين الأردني أيمن الصفدي ونظيره هاكان فيدان، تمهيدًا لبدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار. (ارم نيوز)