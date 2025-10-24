Advertisement

عربي-دولي

الأردن: لا دور عسكري لنا في الضفة وغزة

Lebanon 24
24-10-2025 | 16:23
أكد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، أن الأردن لن يشارك بأي دور عسكري في الضفة الغربية أو قطاع غزة، مشددًا على دعم بلاده لكافة الجهود الإنسانية والسياسية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة.
ووصف المومني السياسات الإسرائيلية الأخيرة تجاه الضفة الغربية بأنها عدوانية، معربًا عن تقديره للجهود الأميركية والدولية التي أكدت موقفها الرافض لضم الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أن الأردن قدم للشعب الفلسطيني ما استطاع ضمن واجب أخلاقي وإنساني وعروبي، مؤكدًا أن ذلك يتوافق مع المصلحة الاستراتيجية الأردنية بتثبيت الفلسطينيين على أرضهم وضمان إقامة دولتهم.

وفي سياق متصل، بحث الأردن وتركيا آليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وتثبيت وقف إطلاق النار، خلال اتصال بين وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره التركي هاكان فيدان، تمهيدًا لبدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار. (ارم نيوز)
