عربي-دولي

وزير الدفاع الإسرائيلي: 60% من أنفاق حماس ما زالت قائمة

Lebanon 24
24-10-2025 | 16:31
ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أبلغ نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، بأن نحو 60% من أنفاق حركة حماس ما زالت قائمة.
وأشارت القناة إلى أن تدمير هذه الأنفاق يُعدّ التحدي الأكبر في إطار عملية نزع سلاح قطاع غزة.

كما أشارت القناة الـ13، إلى تقديرات إسرائيلية بإمكانية وصول حماس إلى مواقع جثث ما لا يقل عن 10 رهائن.

وكشفت عن أن إسرائيل تدرس إجراءات عقابية ضد حماس حال عدم التقدم بملف الرهائن.
