23
o
بيروت
21
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
7
o
بشري
16
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"النساء في الواجهة"...قرار يشعل الشارع الإيراني من جديد!
Lebanon 24
24-10-2025
|
16:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعادت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في
إيران
الجدل حول الحجاب، بعد إعلانها تشكيل “غرفة وضعية العفاف والحجاب” وتجنيد نحو 80 ألف عنصر وأكثر من 4500 مدرب وضابط قضائي لتطبيق قانون الحجاب والعفاف.
Advertisement
الخطوة أثارت تساؤلات عن جدواها في ظل الأزمة الاقتصادية، ومخاوف من عودة “شرطة الأخلاق” وما رافقها سابقًا من احتجاجات. مراقبون حذروا من أن أي تشدد جديد قد يشعل توترات اجتماعية، فيما أبدت الحكومة تحفظًا على المشروع، مؤكدة أنها لم تخصص له أي ميزانية.
الصحافة الإصلاحية رأت أن تناقض مواقف المؤسسات الرسمية يعمّق الأزمة، مشيرة إلى أن “العناد السياسي لا يحل المشكلات بل يفاقمها”.
في المقابل، شدد رجال دين على إلزامية الحجاب، لكنهم اختلفوا حول أساليب فرضه؛ فبينما دعا آية
الله عباس
الكعبي
الحكومة لتحمّل مسؤولياتها، رفض
آية الله
مسعودي
خميني
أي استخدام للإكراه.
التفاعل الشعبي كان لافتًا، إذ سخر أكاديميون وسياسيون من القرار، واعتبر بعضهم أن على الهيئة توجيه جهودها إلى محاربة الفساد والغلاء بدلًا من مطاردة
النساء في
الشوارع.
مواضيع ذات صلة
اورتاغوس الى الواجهة من جديد وتوجّه مُتزايد لإعفاء براك من مهمّته
Lebanon 24
اورتاغوس الى الواجهة من جديد وتوجّه مُتزايد لإعفاء براك من مهمّته
25/10/2025 02:30:54
25/10/2025 02:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
من هنّ "أجمل نساء العالم" بنظر والد إيلون ماسك؟
Lebanon 24
من هنّ "أجمل نساء العالم" بنظر والد إيلون ماسك؟
25/10/2025 02:30:54
25/10/2025 02:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"إغواء ونساء".. "حربٌ" جديدة مثيرة تقودها دولتان
Lebanon 24
"إغواء ونساء".. "حربٌ" جديدة مثيرة تقودها دولتان
25/10/2025 02:30:54
25/10/2025 02:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروع "Life Style Vision" يطلق مشروع تمكين النساء في عكار
Lebanon 24
مشروع "Life Style Vision" يطلق مشروع تمكين النساء في عكار
25/10/2025 02:30:54
25/10/2025 02:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الشارع الإيراني
الله عباس
النساء في
الإيراني
آية الله
الكعبي
الصحاف
ال دي
قد يعجبك أيضاً
وزير الدفاع الإسرائيلي: 60% من أنفاق حماس ما زالت قائمة
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: 60% من أنفاق حماس ما زالت قائمة
16:31 | 2025-10-24
24/10/2025 04:31:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الأردن: لا دور عسكري لنا في الضفة وغزة
Lebanon 24
الأردن: لا دور عسكري لنا في الضفة وغزة
16:23 | 2025-10-24
24/10/2025 04:23:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"إغواء ونساء".. "حربٌ" جديدة مثيرة تقودها دولتان
Lebanon 24
"إغواء ونساء".. "حربٌ" جديدة مثيرة تقودها دولتان
16:00 | 2025-10-24
24/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بطريقة لا تخطر على البال.. رئيس دولة ينجو من محاولة اغتيال!
Lebanon 24
بطريقة لا تخطر على البال.. رئيس دولة ينجو من محاولة اغتيال!
15:57 | 2025-10-24
24/10/2025 03:57:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على الرئيس الكولومبي بيترو وعائلته
Lebanon 24
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على الرئيس الكولومبي بيترو وعائلته
15:40 | 2025-10-24
24/10/2025 03:40:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أجواء شتوية ومنخفضات طوفانية.. في هذا الموعد الطقس في لبنان سيتحوّل
Lebanon 24
أجواء شتوية ومنخفضات طوفانية.. في هذا الموعد الطقس في لبنان سيتحوّل
02:35 | 2025-10-24
24/10/2025 02:35:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيع الـ"أم تي في" على سرير المستشفى... خضع لعمليّة وهذا ما أعلنه (صورة)
Lebanon 24
مذيع الـ"أم تي في" على سرير المستشفى... خضع لعمليّة وهذا ما أعلنه (صورة)
07:28 | 2025-10-24
24/10/2025 07:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تُجهّز إسرائيل لضربة مُوسّعة على لبنان... ماذا كشفت مصادر؟
Lebanon 24
هل تُجهّز إسرائيل لضربة مُوسّعة على لبنان... ماذا كشفت مصادر؟
07:30 | 2025-10-24
24/10/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم موعد بدء "التوقيت الشتوي" في لبنان.. بيانٌ رسميّ
Lebanon 24
إليكم موعد بدء "التوقيت الشتوي" في لبنان.. بيانٌ رسميّ
06:26 | 2025-10-24
24/10/2025 06:26:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ضجّة في حي السلم.. محاولة خطف وهذا ما حصل!
Lebanon 24
ضجّة في حي السلم.. محاولة خطف وهذا ما حصل!
14:00 | 2025-10-24
24/10/2025 02:00:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:31 | 2025-10-24
وزير الدفاع الإسرائيلي: 60% من أنفاق حماس ما زالت قائمة
16:23 | 2025-10-24
الأردن: لا دور عسكري لنا في الضفة وغزة
16:00 | 2025-10-24
"إغواء ونساء".. "حربٌ" جديدة مثيرة تقودها دولتان
15:57 | 2025-10-24
بطريقة لا تخطر على البال.. رئيس دولة ينجو من محاولة اغتيال!
15:40 | 2025-10-24
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على الرئيس الكولومبي بيترو وعائلته
15:01 | 2025-10-24
في سماء غزة.. ماذا تفعل المسيّرات الأميركية؟
فيديو
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
03:09 | 2025-10-24
25/10/2025 02:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
25/10/2025 02:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
25/10/2025 02:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24