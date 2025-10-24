26
عربي-دولي
البيت الأبيض يضغط لإلغاء عقوبات سوريا "الأشد قسوة".. موقع "المونيتور" يكشف
24-10-2025
23:00
يبدو ان
البيت الأبيض
يضغط بشدة على
الكونغرس
الأميركي لإلغاء عقوباته المتبقية على
سوريا
والتي تعتبر الأشد قسوة بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين.
وبحسب موقع المونيتور، قام الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بإلغاء معظم
العقوبات
بأمر تنفيذي، لكن أشد تلك العقوبات قسوة، والتي عزلت سوريا عن الاقتصاد العالمي، هي تلك التي أُقرت بموجب قانون قيصر، وتتطلب تحركاً من الكونغرس لإلغائها.
ونقل الموقع عن مسؤول كبير في الكونغرس قوله، إن المسؤولين في البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والخزانة "كانوا واضحين تماما للكونغرس بأن الموقف الرسمي للإدارة هو الإلغاء الكامل والنهائي لقانون قيصر".
وقال مصدر في الكونغرس إن المبعوث الأميركي توم
باراك
أجرى اتصالات هاتفية مع كبار المشرعين الجمهوريين في الأسابيع الأخيرة لحثهم على دعم إلغاء القانون.
وبحسب الموقع، فقد وحدت الجهود المبذولة لإلغاء العقوبات بالكامل مزيجا غير متوقع من المشرعين من كلا الحزبين، حيث كانت السيناتور جين شاهين (ديمقراطية - نيو هامبشاير)، كبيرة
الديمقراطيين
في لجنة العلاقات الخارجية، والنائب جو ويلسون (جمهوري - ساوث كارولينا) من بين أولئك الذين قادوا جهود إلغاء قانون قيصر.
