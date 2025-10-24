Advertisement

عربي-دولي

البيت الأبيض يضغط لإلغاء عقوبات سوريا "الأشد قسوة".. موقع "المونيتور" يكشف

Lebanon 24
24-10-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1433749-638969696530039050.jpg
Doc-P-1433749-638969696530039050.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يبدو ان البيت الأبيض يضغط بشدة على الكونغرس الأميركي لإلغاء عقوباته المتبقية على سوريا والتي تعتبر الأشد قسوة بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين.
Advertisement

وبحسب موقع المونيتور، قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإلغاء معظم العقوبات بأمر تنفيذي، لكن أشد تلك العقوبات قسوة، والتي عزلت سوريا عن الاقتصاد العالمي، هي تلك التي أُقرت بموجب قانون قيصر، وتتطلب تحركاً من الكونغرس لإلغائها.

ونقل الموقع عن مسؤول كبير في الكونغرس قوله، إن المسؤولين في البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والخزانة "كانوا واضحين تماما للكونغرس بأن الموقف الرسمي للإدارة هو الإلغاء الكامل والنهائي لقانون قيصر".

وقال مصدر في الكونغرس إن المبعوث الأميركي توم باراك أجرى اتصالات هاتفية مع كبار المشرعين الجمهوريين في الأسابيع الأخيرة لحثهم على دعم إلغاء القانون.

وبحسب الموقع، فقد وحدت الجهود المبذولة لإلغاء العقوبات بالكامل مزيجا غير متوقع من المشرعين من كلا الحزبين، حيث كانت السيناتور جين شاهين (ديمقراطية - نيو هامبشاير)، كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية، والنائب جو ويلسون (جمهوري - ساوث كارولينا) من بين أولئك الذين قادوا جهود إلغاء قانون قيصر.



مواضيع ذات صلة
تزايد الإحباط تجاه إسرائيل في البيت الأبيض.. هذا ما كشفه موقع "بوليتيكو"
lebanon 24
25/10/2025 09:51:40 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم البيت الأبيض تُثير الجدل بإيجابتها: "والدتك هي من اختارت"
lebanon 24
25/10/2025 09:51:40 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام بريطاني: البيت الأبيض يحذر لندن من تداعيات قضية "التجسس الصيني"
lebanon 24
25/10/2025 09:51:40 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض ينتقد لجنة نوبل: "السلام ضحية السياسة"
lebanon 24
25/10/2025 09:51:40 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الديمقراطيين

الديمقراطي

الكونغرس

العقوبات

الجمهوري

ديمقراطي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2025-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:07 | 2025-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2025-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:25 | 2025-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:35 | 2025-10-25
02:07 | 2025-10-25
01:47 | 2025-10-25
01:30 | 2025-10-25
01:25 | 2025-10-25
01:22 | 2025-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24