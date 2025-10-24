واشنطن تنشر حاملة طائرات قرب فنزويلا

Advertisement

نشرت أميركا مجموعة حاملة الطائرات جيرالد فورد في أميركا اللاتينية.ويُعد هذا الانتشار، الذي يشمل 8 سفن حربية وغواصة نووية وطائرات من طراز إف-35 موجودة بالفعل في المنطقة، تصعيدا كبيرا في ظل التوتر المحتدم مع ، التي دأبت على اتهام حكومتها بإيواء مهربي المخدرات وتقويض عمل المؤسسات ، بحسب ما ذكرت وكالة .وقال المتحدث باسم ، شون بارنيل، في منشور على منصة إكس: "تعزيز وجود القوات الأميركية في منطقة القيادة الجنوبية سيعزز قدرة على كشف ومراقبة وتعطيل الجهات والأنشطة غير المشروعة التي تهدد سلامة وازدهار الوطن الأميركي وأمننا في نصف ".ولم يحدد بارنيل الموعد الذي ستنتقل فيه حاملة الطائرات إلى المنطقة، لكنها كانت تبحر عبر مضيق جبل طارق وفي قبل بضعة أيام.ودخلت فورد الخدمة عام 2017، وهي أحدث حاملة طائرات أميركية وتُعد الأكبر في العالم، ويعمل على متنها أكثر من خمسة آلاف بحار.ومنذ أوائل أيلول، نفذ الجيش الأميركي عشر غارات على سفن، معظمها في منطقة البحر الكاريبي، يقول إنها تهرّب المخدرات، مما أسفر عن مقتل نحو أربعين شخصاً.وأعاد التأكيد على ادعاءاته بأن الولايات المتحدة تسعى للإطاحة به من السلطة.