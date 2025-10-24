Advertisement

عربي-دولي

موسكو تؤكد: قريبون من التوصل لحل دبلوماسي ينهي الصراع في أوكرانيا

Lebanon 24
24-10-2025 | 23:32
أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي، كيريل دميترييف ان واشنطن وموسكو وكييف قريبون من التوصل لحل دبلوماسي ينهي الصراع في أوكرانيا.
وأوضح دميترييف في مقابلة مع برنامج "ذا ليد ويز جيك تابر" على قناة سي.إن.إن: "أعتقد أن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في الواقع قريبون جدا من حل دبلوماسي. إنها خطوة كبيرة من الرئيس زيلينسكي (الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي) أن يعترف بالفعل أن الأمر يتعلق بخطوط القتال".

وتابع: "كما تعلمون، كان موقفه السابق هو أن روسيا يجب أن تغادر تماما، لذا في الواقع، أعتقد أننا قريبون بشكل معقول من حل دبلوماسي يمكن التوصل إليه".

ولفت مبعوث الرئيس الروسي، إلى أن "اجتماع بوتين وترامب (الرئيس الأميركي دونالد ترامب) سيعقد، لكن ربما في وقت لاحق".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، قد ذكرت مؤخرا أن لقاء ترامب وبوتين ليس مستبعدا تماما.
 
