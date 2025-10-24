موسكو تؤكد: قريبون من التوصل لحل دبلوماسي ينهي الصراع في أوكرانيا

Advertisement

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي، كيريل دميترييف ان وموسكو وكييف قريبون من التوصل لحل ينهي الصراع في .وأوضح دميترييف في مقابلة مع برنامج "ذا ليد ويز جيك تابر" على قناة سي.إن.إن: "أعتقد أن والولايات المتحدة وأوكرانيا في الواقع قريبون جدا من حل دبلوماسي. إنها خطوة كبيرة من الرئيس زيلينسكي (الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي) أن يعترف بالفعل أن الأمر يتعلق بخطوط القتال".وتابع: "كما تعلمون، كان موقفه السابق هو أن روسيا يجب أن تغادر تماما، لذا في الواقع، أعتقد أننا قريبون بشكل معقول من حل دبلوماسي يمكن التوصل إليه".ولفت مبعوث ، إلى أن "اجتماع وترامب (الرئيس الأميركي ترامب) سيعقد، لكن ربما في وقت لاحق".وكانت المتحدثة باسم ، كارولين ليفيت، قد ذكرت مؤخرا أن لقاء وبوتين ليس مستبعدا تماما.