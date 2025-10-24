لا تزيد على 40 بالمئة.. إسرائيل تكشف حجم أنفاق غزة المدمرة

Advertisement

أعلنت أن الأنفاق المدمرة في بعد عامين من الحرب التي اندلعت في 2023 لا تزيد على 40 بالمئة من الحجم الكلي لها.وكشف أمام الأميركي جي دي أن أكثر من 60 بالمئة من أنفاق قطاع غزة لم تدمر خلال الحرب.وبحسب موقع "القناة 12" ، خلال المحادثة بين وزير الدفاع ونائب الرئيس فانس، قال وزير الدفاع إن "تدمير الأنفاق هو المهمة المشتركة الأهم في نزع سلاح غزة وفقا لخطة الرئيس الأميركي ، ويجب الاستعداد لتنفيذها".وأضاف: "علينا استعادة جميع الجثث والأسرى وتدمير كل الأنفاق ونزع سلاح والتأكد من أنها لن تكون جهة حاكمة في غزة".وبحسب موقع القناة، فإن الأنفاق المتبقية تقع على جانبي الخط الأصفر، أي في المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي حاليا، ومن إحدى تلك الأنفاق خرج المسلحون الذين قتلوا الأسبوع الماضي جنديين من الجيش الإسرائيلي خلال عملية في منطقة .وأشار إلى أن الانفجارات التي تسمع في الأيام الأخيرة في محيط غزة تعود إلى حقيقة أن الجيش الإسرائيلي، حتى أثناء وقف إطلاق النار ووفقا للاتفاق، يواصل تدمير تلك الأنفاق.