عربي-دولي

بعد قرار البنتاغون.. مادورو: الولايات المتحدة تختلق حرباً جديدة

Lebanon 24
25-10-2025 | 00:31
Doc-P-1433767-638969743898200951.webp
Doc-P-1433767-638969743898200951.webp photos 0
اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الولايات المتحدة بـ"اختلاق" حرب جديدة، بالتزامن مع تعزيز واشنطن انتشارها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بإرسالها حاملة طائرات إلى هناك.
وقال مادورو لوسائل إعلام رسمية "إنهم يختلقون حربا أبدية جديدة، لقد تعهدوا بأنهم لن يتورطوا مجددا في حرب، وها هم يختلقون حربا سنقوم بمنعها".

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

الولايات المتحدة

نيكولاس مادورو

البحر الكاريبي

البنتاغون

الفنزويلي

الكاريبي

لي نيكول

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24