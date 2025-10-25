26
عربي-دولي
للمساهمة في اعادة الاعمار.. حماس تدعو لسرعة تشكيل لجنة إدارة قطاع غزة
Lebanon 24
25-10-2025
|
00:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال المتحدث باسم حركة
حماس
حازم
قاسم
في منشور على صفحته عبر
فيسبوك
إن الحركة تدعو إلى الإسراع في تشكيل اللجنة المتفق عليها لتسلم إدارة
قطاع غزة
، وذلك للقيام بمهامها في
إعادة الإعمار
.
جاءت تصريحات قاسم بعدما أكد في وقت سابق
التزام
الحركة الكامل بتفاصيل اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه بجهود الوسطاء، مشيراً إلى أن حماس حريصة على إنجاح هذا الاتفاق وتنفيذه على أرض الواقع.
وأوضح قاسم، اليوم الجمعة، أن حماس حصلت على ضمانات واضحة
من مصر
وقطر وتركيا، إلى جانب تأكيدات مباشرة من
الولايات المتحدة
بأن الحرب انتهت فعلياً، وأن تنفيذ بنود الاتفاق يمثل نهاية كاملة لها.
كما لفت إلى أن حماس نفذت المرحلة الأولى من الاتفاق عبر تسليم الأسرى الأحياء وبعض الجثامين، وتعمل حالياً على استكمال تسليم ما تبقى منها.
أما المرحلة الثانية من الاتفاق، فأوضح المتحدث باسم الحركة أنها تتطلب مزيداً من
النقاش
والتفاهم مع الوسطاء، لأنها تتضمن قضايا عامة وإشكاليات معقدة تحتاج إلى مقاربات دقيقة.
الولايات المتحدة
إعادة الإعمار
قطاع غزة
من مصر
فيسبوك
التزام
النقاش
تركيا
