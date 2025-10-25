للمساهمة في اعادة الاعمار.. حماس تدعو لسرعة تشكيل لجنة إدارة قطاع غزة

قال المتحدث باسم حركة حازم في منشور على صفحته عبر إن الحركة تدعو إلى الإسراع في تشكيل اللجنة المتفق عليها لتسلم إدارة ، وذلك للقيام بمهامها في .

جاءت تصريحات قاسم بعدما أكد في وقت سابق الحركة الكامل بتفاصيل اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه بجهود الوسطاء، مشيراً إلى أن حماس حريصة على إنجاح هذا الاتفاق وتنفيذه على أرض الواقع.



وأوضح قاسم، اليوم الجمعة، أن حماس حصلت على ضمانات واضحة وقطر وتركيا، إلى جانب تأكيدات مباشرة من بأن الحرب انتهت فعلياً، وأن تنفيذ بنود الاتفاق يمثل نهاية كاملة لها.



كما لفت إلى أن حماس نفذت المرحلة الأولى من الاتفاق عبر تسليم الأسرى الأحياء وبعض الجثامين، وتعمل حالياً على استكمال تسليم ما تبقى منها.



أما المرحلة الثانية من الاتفاق، فأوضح المتحدث باسم الحركة أنها تتطلب مزيداً من والتفاهم مع الوسطاء، لأنها تتضمن قضايا عامة وإشكاليات معقدة تحتاج إلى مقاربات دقيقة.