بخمس آليات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يتوغل داخل قرية في القنيطرة

Lebanon 24
25-10-2025 | 01:22
توغّل الجيش الإسرائيلي بخمس آليات عسكرية داخل قرية الصمدانية الشرقية في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، في تحرك ميداني نادر داخل المنطقة الحدودية.
وأضافت المصادر أن القوات الإسرائيلية نصبت حاجزًا على أوتوستراد السلام في المحافظة، على بُعد نحو 40 كيلومترًا من العاصمة دمشق، دون أن تتضح بعد طبيعة المهمة أو مدة التمركز العسكري في الموقع.

يذكر أن قوات إسرائيلية توغلت في 15 من الشهر الجاري، في بلدة الصمدانية الشرقية وقرية أوفانيا بريف القنيطرة، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وأضافت الوكالة حينها أن قوة إسرائيلية مكونة من 8 سيارات عسكرية وآلية ثقيلة نوع تركس ودبابتين، توغلت من محيط تل كروم جبا باتجاه بلدة الصمدانية الشرقية ثم انسحبت بعد ساعات من التوغل، باتجاه مدينة القنيطرة المدمرة.

وأشارت إلى أن قوة أخرى توغلت في قرية أوفانيا وقامت بعمليات مداهمة وتفتيش لمنزلين ثم انسحبت من البلدة.
