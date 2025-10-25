بخمس آليات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يتوغل داخل قرية في القنيطرة

توغّل الجيش بخمس آليات عسكرية داخل قرية الصمدانية الشرقية في محافظة جنوبي ، في تحرك ميداني نادر داخل المنطقة الحدودية.

وأضافت المصادر أن القوات نصبت حاجزًا على أوتوستراد السلام في المحافظة، على بُعد نحو 40 كيلومترًا من العاصمة ، دون أن تتضح بعد طبيعة المهمة أو مدة التمركز العسكري في الموقع.



يذكر أن قوات إسرائيلية توغلت في 15 من الشهر الجاري، في بلدة الصمدانية الشرقية وقرية أوفانيا القنيطرة، وفقاً لوكالة الأنباء " ".



وأضافت الوكالة حينها أن قوة إسرائيلية مكونة من 8 سيارات عسكرية وآلية ثقيلة نوع تركس ودبابتين، توغلت من محيط تل كروم جبا باتجاه بلدة الصمدانية الشرقية ثم انسحبت بعد ساعات من التوغل، باتجاه مدينة القنيطرة المدمرة.



وأشارت إلى أن قوة أخرى توغلت في قرية أوفانيا وقامت بعمليات مداهمة وتفتيش لمنزلين ثم انسحبت من البلدة.