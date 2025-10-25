Advertisement

عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي: ضم إسرائيل للأراضي المحتلة غير شرعي

Lebanon 24
25-10-2025 | 01:30
أكد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي أن أي محاولة لضم الأراضي المحتلة لإسرائيل تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
وأضاف: أن الاتحاد الأوروبي يحيط علماً بموافقة الكنيست الإسرائيلي المبدئية على مشروعي قانون تقدّمت بهما المعارضة اليمينية، يتعلقان بالضفة الغربية ومستوطنة معاليه أدوميم.

كما شدّد المتحدث على أن موقف الاتحاد الأوروبي ثابت وواضح بعدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي التي احتلتها منذ يونيو 1967، وذلك تماشيًا مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
