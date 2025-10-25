الاتحاد الأوروبي: ضم إسرائيل للأراضي المحتلة غير شرعي

أكد المتحدث الرسمي باسم أن أي محاولة لضم الأراضي المحتلة لإسرائيل تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وأضاف: أن الاتحاد يحيط علماً بموافقة المبدئية على مشروعي قانون تقدّمت بهما اليمينية، يتعلقان بالضفة الغربية ومستوطنة معاليه أدوميم.



كما شدّد المتحدث على أن موقف الاتحاد الأوروبي ثابت وواضح بعدم الاعتراف بسيادة على الأراضي التي احتلتها منذ يونيو 1967، وذلك تماشيًا مع قرارات ذات الصلة.