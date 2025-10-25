26
عربي-دولي
بـ 5 آليات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يتوغل داخل قرية في القنيطرة وينصب حاجزاً
Lebanon 24
25-10-2025
|
01:47
توغل الجيش
الإسرائيلي
بخمس آليات عسكرية داخل قرية الصمدانية الشرقية في
محافظة القنيطرة
جنوبي
سوريا
، وفق ما أفادت مصادر لـ "العربية".
وأشارت المصادر إلى أن القوات
الإسرائيلية
نصبت حاجزًا على أوتوستراد السلام في المحافظة، على بُعد نحو 40 كيلومترًا من العاصمة
دمشق
، دون أن تتضح بعد طبيعة المهمة أو مدة التمركز العسكري في الموقع.
يذكر أن قوات إسرائيلية توغلت في 15 من الشهر الجاري، في بلدة الصمدانية الشرقية وقرية أوفانيا
بريف
القنيطرة
، وفقاً لوكالة الأنباء
السورية
"
سانا
".
وأضافت الوكالة حينها أن قوة إسرائيلية مكونة من 8 سيارات عسكرية وآلية ثقيلة نوع تركس ودبابتين، توغلت من محيط تل كروم جبا باتجاه بلدة الصمدانية الشرقية ثم انسحبت بعد ساعات من التوغل، باتجاه مدينة القنيطرة المدمرة.
