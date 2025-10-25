بـ 5 آليات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يتوغل داخل قرية في القنيطرة وينصب حاجزاً

Advertisement

توغل الجيش بخمس آليات عسكرية داخل قرية الصمدانية الشرقية في جنوبي ، وفق ما أفادت مصادر لـ "العربية".وأشارت المصادر إلى أن القوات نصبت حاجزًا على أوتوستراد السلام في المحافظة، على بُعد نحو 40 كيلومترًا من العاصمة ، دون أن تتضح بعد طبيعة المهمة أو مدة التمركز العسكري في الموقع.يذكر أن قوات إسرائيلية توغلت في 15 من الشهر الجاري، في بلدة الصمدانية الشرقية وقرية أوفانيا ، وفقاً لوكالة الأنباء " ".وأضافت الوكالة حينها أن قوة إسرائيلية مكونة من 8 سيارات عسكرية وآلية ثقيلة نوع تركس ودبابتين، توغلت من محيط تل كروم جبا باتجاه بلدة الصمدانية الشرقية ثم انسحبت بعد ساعات من التوغل، باتجاه مدينة القنيطرة المدمرة.