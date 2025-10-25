بعد أيام على تعيينه.. مبعوث ترامب إلى بغداد: "أريد أن أجعل العراق عظيمًا من جديد"

Advertisement

أكد مارك سافايا رجل الأعمال الأميركي الأصل بعد أيام على تعيينه مبعوثاً أميركياً خاصاً إلى أنه يريد "أن يجعل عظيماً من جديد"، مستلهماً شعار الرئيس الأميركي الشهير.وقال سافايا لصحيفة "كلدان برس" "أريد أن أجعل العراق عظيمًا من جديد".كما أشار إلى أنه يود "تحقيق السلام والاستقرار في البلاد من خلال بناء جسور متينة مع "وأكد أن "العراق يتحسن يومًا بعد يوم، دون حدود لإمكانياته".وكان أعلن بشكل مفاجئ في منشور على حسابه في تروث سوشيال الماضي، أن سافايا سيشغل منصب إلى العراق.