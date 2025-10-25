Advertisement

بعد أيام على تعيينه.. مبعوث ترامب إلى بغداد: "أريد أن أجعل العراق عظيمًا من جديد"

Lebanon 24
25-10-2025 | 04:15
Doc-P-1433820-638969880352341486.webp
Doc-P-1433820-638969880352341486.webp photos 0
أكد مارك سافايا رجل الأعمال الأميركي العراقي الأصل بعد أيام على تعيينه مبعوثاً أميركياً خاصاً إلى بغداد أنه يريد "أن يجعل العراق عظيماً من جديد"، مستلهماً شعار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهير.
وقال سافايا لصحيفة "كلدان برس" "أريد أن أجعل العراق عظيمًا من جديد".

كما أشار إلى أنه يود "تحقيق السلام والاستقرار في البلاد من خلال بناء جسور متينة مع الولايات المتحدة"

وأكد أن "العراق يتحسن يومًا بعد يوم، دون حدود لإمكانياته".

وكان ترامب أعلن بشكل مفاجئ في منشور على حسابه في تروث سوشيال يوم الأحد الماضي، أن سافايا سيشغل منصب المبعوث الخاص إلى العراق.
 
الولايات المتحدة

المبعوث الخاص

دونالد ترامب

يوم الأحد

العراقي

دونالد

06:35 | 2025-10-25
06:35 | 2025-10-25
06:11 | 2025-10-25
06:02 | 2025-10-25
05:29 | 2025-10-25
05:12 | 2025-10-25
