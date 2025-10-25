Advertisement

عربي-دولي

ترامب.. لفرض عقوبات إضافية على روسيا وعلى أوروبا تكثيف الضغوط

Lebanon 24
25-10-2025 | 06:35
A-
A+
Doc-P-1433879-638969965365962377.png
Doc-P-1433879-638969965365962377.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت وكالة رويترز نقلاً عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبدى انفتاحه على إقرار مشروع قانون عقوبات على روسيا من قبل مجلس الشيوخ الأميركي. وأكد المسؤولون أن ترامب مستعد أيضًا لفرض عقوبات إضافية على روسيا كوسيلة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
Advertisement

كما شدد ترامب على ضرورة زيادة الضغوط الأوروبية على موسكو، في خطوة تهدف إلى دفع روسيا نحو تسوية النزاع ووقف العمليات العسكرية. تأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية لتكثيف الضغط على روسيا لإنهاء الأزمة الأوكرانية وحماية المدنيين المتأثرين بالحرب.
مواضيع ذات صلة
رويترز: ترامب مستعد لفرض عقوبات إضافية على روسيا لإنهاء حرب أوكرانيا
lebanon 24
25/10/2025 15:55:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: جاهز لفرض عقوبات على روسيا عندما تتفق كل دول الناتو على فعل الأمر ذاته
lebanon 24
25/10/2025 15:55:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: شعرت أن الوقت مناسب لفرض العقوبات على روسيا
lebanon 24
25/10/2025 15:55:12 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب الأميركي: أدعم فرض عقوبات إضافية على روسيا
lebanon 24
25/10/2025 15:55:12 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترمب

مجلس الشيوخ

الأوكرانية

أوكرانيا

الأوروبي

بات على

دونالد

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:15 | 2025-10-25
08:07 | 2025-10-25
07:20 | 2025-10-25
07:00 | 2025-10-25
07:00 | 2025-10-25
06:56 | 2025-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24