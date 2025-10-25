26
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
27
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
10
o
بشري
20
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ترامب.. لفرض عقوبات إضافية على روسيا وعلى أوروبا تكثيف الضغوط
Lebanon 24
25-10-2025
|
06:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت وكالة
رويترز
نقلاً عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس الأميركي
دونالد ترمب
أبدى انفتاحه على إقرار مشروع قانون عقوبات على
روسيا
من قبل
مجلس الشيوخ
الأميركي. وأكد المسؤولون أن
ترامب
مستعد أيضًا لفرض عقوبات إضافية على روسيا كوسيلة لإنهاء الحرب في
أوكرانيا
.
Advertisement
كما شدد ترامب على ضرورة زيادة الضغوط الأوروبية على
موسكو
، في خطوة تهدف إلى دفع روسيا نحو تسوية النزاع ووقف العمليات العسكرية. تأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية لتكثيف الضغط على روسيا لإنهاء الأزمة
الأوكرانية
وحماية المدنيين المتأثرين بالحرب.
مواضيع ذات صلة
رويترز: ترامب مستعد لفرض عقوبات إضافية على روسيا لإنهاء حرب أوكرانيا
Lebanon 24
رويترز: ترامب مستعد لفرض عقوبات إضافية على روسيا لإنهاء حرب أوكرانيا
25/10/2025 15:55:12
25/10/2025 15:55:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: جاهز لفرض عقوبات على روسيا عندما تتفق كل دول الناتو على فعل الأمر ذاته
Lebanon 24
ترامب: جاهز لفرض عقوبات على روسيا عندما تتفق كل دول الناتو على فعل الأمر ذاته
25/10/2025 15:55:12
25/10/2025 15:55:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: شعرت أن الوقت مناسب لفرض العقوبات على روسيا
Lebanon 24
ترامب: شعرت أن الوقت مناسب لفرض العقوبات على روسيا
25/10/2025 15:55:12
25/10/2025 15:55:12
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس النواب الأميركي: أدعم فرض عقوبات إضافية على روسيا
Lebanon 24
رئيس مجلس النواب الأميركي: أدعم فرض عقوبات إضافية على روسيا
25/10/2025 15:55:12
25/10/2025 15:55:12
Lebanon 24
Lebanon 24
دونالد ترمب
مجلس الشيوخ
الأوكرانية
أوكرانيا
الأوروبي
بات على
دونالد
أوروبا
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب يوحد الاستخبارات الأوروبية.. وأوروبا تبني شبكة سرية جديدة
Lebanon 24
ترامب يوحد الاستخبارات الأوروبية.. وأوروبا تبني شبكة سرية جديدة
08:15 | 2025-10-25
25/10/2025 08:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لمواجهة العنف المتصاعد.. الرئيس النيجيري يغيّر قيادة الجيش
Lebanon 24
لمواجهة العنف المتصاعد.. الرئيس النيجيري يغيّر قيادة الجيش
08:07 | 2025-10-25
25/10/2025 08:07:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير رسمي لـ12 مدينة: استعدّوا!
Lebanon 24
تحذير رسمي لـ12 مدينة: استعدّوا!
07:20 | 2025-10-25
25/10/2025 07:20:26
Lebanon 24
Lebanon 24
في أميركا.. أزمة جوع تلوح في الأفق
Lebanon 24
في أميركا.. أزمة جوع تلوح في الأفق
07:00 | 2025-10-25
25/10/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أرقام كارثية من غزة.. "آثار الحرب ستمتد أجيالاً"
Lebanon 24
أرقام كارثية من غزة.. "آثار الحرب ستمتد أجيالاً"
07:00 | 2025-10-25
25/10/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما ستفعله إسرائيل داخل لبنان.. تقريرٌ يكشف
Lebanon 24
هذا ما ستفعله إسرائيل داخل لبنان.. تقريرٌ يكشف
15:05 | 2025-10-24
24/10/2025 03:05:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ضجّة في حي السلم.. محاولة خطف وهذا ما حصل!
Lebanon 24
ضجّة في حي السلم.. محاولة خطف وهذا ما حصل!
14:00 | 2025-10-24
24/10/2025 02:00:11
Lebanon 24
Lebanon 24
عقيلة نواف سلام تتعرض لحادث في الفاتيكان
Lebanon 24
عقيلة نواف سلام تتعرض لحادث في الفاتيكان
05:30 | 2025-10-25
25/10/2025 05:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ من أدرعي عن استهداف سيارة زوطر.. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
بيانٌ من أدرعي عن استهداف سيارة زوطر.. ماذا أعلن؟
15:32 | 2025-10-24
24/10/2025 03:32:31
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيون يتلقون أموالاً بـ"الخطأ"!
Lebanon 24
لبنانيون يتلقون أموالاً بـ"الخطأ"!
15:59 | 2025-10-24
24/10/2025 03:59:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:15 | 2025-10-25
ترامب يوحد الاستخبارات الأوروبية.. وأوروبا تبني شبكة سرية جديدة
08:07 | 2025-10-25
لمواجهة العنف المتصاعد.. الرئيس النيجيري يغيّر قيادة الجيش
07:20 | 2025-10-25
تحذير رسمي لـ12 مدينة: استعدّوا!
07:00 | 2025-10-25
في أميركا.. أزمة جوع تلوح في الأفق
07:00 | 2025-10-25
أرقام كارثية من غزة.. "آثار الحرب ستمتد أجيالاً"
06:56 | 2025-10-25
زيلينسكي: روسيا أطلقت أكثر من 770 صاروخًا باليستيًا منذ مطلع العام
فيديو
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
05:08 | 2025-10-25
25/10/2025 15:55:12
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
03:09 | 2025-10-24
25/10/2025 15:55:12
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
25/10/2025 15:55:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24