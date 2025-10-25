ترامب.. لفرض عقوبات إضافية على روسيا وعلى أوروبا تكثيف الضغوط

Advertisement

أفادت وكالة نقلاً عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس الأميركي أبدى انفتاحه على إقرار مشروع قانون عقوبات على من قبل الأميركي. وأكد المسؤولون أن مستعد أيضًا لفرض عقوبات إضافية على روسيا كوسيلة لإنهاء الحرب في .كما شدد ترامب على ضرورة زيادة الضغوط الأوروبية على ، في خطوة تهدف إلى دفع روسيا نحو تسوية النزاع ووقف العمليات العسكرية. تأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية لتكثيف الضغط على روسيا لإنهاء الأزمة وحماية المدنيين المتأثرين بالحرب.