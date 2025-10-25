تحذير رسمي لـ12 مدينة: استعدّوا!

Advertisement

حذرت للأرصاد الجوية من هطول أمطار غزيرة في جميع أنحاء البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع.وقالت الأرصاد إنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة في مناطق مرمرة والبحر الأسود، وأمطار متقطعة مع ثلوج في المرتفعات بشرق الأناضول.كما أصدرت الأرصاد تحذير برمز الأصفر لـ 12 محافظة تركية، محذرة من أن الأمطار ستؤثر على جزء كبير من البلاد.ومن المتوقع أن تشهد المناطق الجنوبية والشرقية من مرمرة، ومنطقة إيجة الساحلية، والبحر الأسود، وشمال ، وسواحل هاتاي، وسيواس، وتشانكيري، وأنطاليا، وأضنة، وعثمانية، وأردهان، وقارس أمطارا وغزيرة، بينما من المتوقع أن تشهد المرتفعات في المناطق الداخلية من البحر الأسود الشرقي والمرتفعات الشمالية الشرقية لشرق الأناضول أمطارا متقطعة مع ثلوج.وستنخفض درجة حرارة الهواء في مرمرة وغرب البحر الأسود من 3 إلى 5 درجات، دون تغيير كبير. وبشكل عام، ستكون الرياح خفيفة إلى متوسطة أحيانا من الجهات الجنوبية.والمحافظات التي تلقت التحذير هي: بولو، بورصة، إسطنبول، كاستامونو، قوجة ، سكاريا، سينوب، زونغولداك، بارتين، يالوفا، كارابوك، ودوزجة. (تركيا عاجل)