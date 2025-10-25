Advertisement

عربي-دولي

يعزز انفتاحها التقني.. أول كابل بحري يربط سوريا بالعالم

Lebanon 24
25-10-2025 | 10:30
A-
A+
Doc-P-1433948-638970103276055288.jfif
Doc-P-1433948-638970103276055288.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الاتصالات السورية عن توقيع اتفاقية لإنزال أول كابل بحري دولي يربط سوريا بالعالم الخارجي، بالتعاون مع شركة "ميدوسا" الإسبانية ومقرها برشلونة.
Advertisement
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الاتفاقية وُقعت في محافظة طرطوس بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد السلام هيكل، وممثل الشركة نورمان البي، وعدد من المسؤولين المحليين.
ويهدف المشروع، وفق موقع شركة "ميدوسا"، إلى ربط 12 دولة في شمال إفريقيا وجنوب أوروبا عبر شبكة كابلات بحرية، تمتد لتشكّل ممرًا استراتيجيًا يصل البحر المتوسط بالمحيط الأطلسي والبحر الأحمر، ما سيعزز قدرات الاتصال والإنترنت في المنطقة بشكل غير مسبوق.
ويُعدّ هذا التطور التقني أول خطوة كبرى بعد رفع العقوبات الغربية والأمريكية عن سوريا، إذ ظلّ قطاع الاتصالات طوال 14 عامًا يعاني قيودًا صارمة فرضتها العقوبات خلال الحرب. ومع تخفيف تلك القيود مؤخرًا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بدأت دمشق بفتح آفاق جديدة لإعادة تأهيل بنيتها التحتية الرقمية والانخراط مجددًا في شبكة الاتصالات العالمية.
ويؤكد مراقبون أن هذا المشروع يمثل تحولًا استراتيجيًا في موقع سوريا التكنولوجي، بما يعيدها إلى الخارطة الرقمية الإقليمية، ويمهّد لمزيد من الاستثمارات التقنية والاقتصادية المستقبلية.
 
(إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
الإنترنت المقسوم بين الجيران: كابل يربط.. ويُفرّق
lebanon 24
25/10/2025 20:29:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مايكروسوفت: بطء محتمل في الإنترنت في قارتي آسيا وأوروبا بسبب انقطاعات في كابلات بحرية بالبحر الأحمر
lebanon 24
25/10/2025 20:29:44 Lebanon 24 Lebanon 24
خلل في كابلات بحرية يسبب بطئًا بخدمة "آزور" من مايكروسوفت
lebanon 24
25/10/2025 20:29:44 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام باكستاني: وفد رفيع المستوى سيزور كابل اليوم للقاء مسؤولين بطالبان
lebanon 24
25/10/2025 20:29:44 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة

وكالة الأنباء

الأمريكية

المستقبل

العقوبات

الأوروبي

السورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:09 | 2025-10-25
12:16 | 2025-10-25
12:00 | 2025-10-25
12:00 | 2025-10-25
11:30 | 2025-10-25
11:03 | 2025-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24