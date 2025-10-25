23
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
16
o
بعلبك
9
o
بشري
17
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
يعزز انفتاحها التقني.. أول كابل بحري يربط سوريا بالعالم
Lebanon 24
25-10-2025
|
10:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وزارة الاتصالات
السورية
عن توقيع اتفاقية لإنزال أول كابل بحري دولي يربط
سوريا
بالعالم الخارجي، بالتعاون مع شركة "ميدوسا" الإسبانية ومقرها برشلونة.
Advertisement
وذكرت
وكالة الأنباء
السورية "سانا" أن الاتفاقية وُقعت في محافظة طرطوس بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد السلام هيكل، وممثل الشركة نورمان البي، وعدد من المسؤولين المحليين.
ويهدف المشروع، وفق موقع شركة "ميدوسا"، إلى ربط 12 دولة في شمال إفريقيا وجنوب
أوروبا
عبر شبكة كابلات بحرية، تمتد لتشكّل ممرًا استراتيجيًا يصل البحر المتوسط بالمحيط الأطلسي والبحر الأحمر، ما سيعزز قدرات الاتصال والإنترنت في المنطقة بشكل غير مسبوق.
ويُعدّ هذا التطور التقني أول خطوة كبرى بعد رفع
العقوبات
الغربية والأمريكية عن سوريا، إذ ظلّ قطاع الاتصالات طوال 14 عامًا يعاني قيودًا صارمة فرضتها العقوبات خلال الحرب. ومع تخفيف تلك القيود مؤخرًا من قبل
الولايات المتحدة
والاتحاد
الأوروبي
، بدأت
دمشق
بفتح
آفاق
جديدة لإعادة تأهيل بنيتها التحتية الرقمية والانخراط مجددًا في شبكة الاتصالات العالمية.
ويؤكد مراقبون أن هذا المشروع يمثل تحولًا استراتيجيًا في موقع سوريا التكنولوجي، بما يعيدها إلى الخارطة الرقمية الإقليمية، ويمهّد لمزيد من الاستثمارات التقنية والاقتصادية المستقبلية.
(إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
الإنترنت المقسوم بين الجيران: كابل يربط.. ويُفرّق
Lebanon 24
الإنترنت المقسوم بين الجيران: كابل يربط.. ويُفرّق
25/10/2025 20:29:44
25/10/2025 20:29:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مايكروسوفت: بطء محتمل في الإنترنت في قارتي آسيا وأوروبا بسبب انقطاعات في كابلات بحرية بالبحر الأحمر
Lebanon 24
مايكروسوفت: بطء محتمل في الإنترنت في قارتي آسيا وأوروبا بسبب انقطاعات في كابلات بحرية بالبحر الأحمر
25/10/2025 20:29:44
25/10/2025 20:29:44
Lebanon 24
Lebanon 24
خلل في كابلات بحرية يسبب بطئًا بخدمة "آزور" من مايكروسوفت
Lebanon 24
خلل في كابلات بحرية يسبب بطئًا بخدمة "آزور" من مايكروسوفت
25/10/2025 20:29:44
25/10/2025 20:29:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام باكستاني: وفد رفيع المستوى سيزور كابل اليوم للقاء مسؤولين بطالبان
Lebanon 24
إعلام باكستاني: وفد رفيع المستوى سيزور كابل اليوم للقاء مسؤولين بطالبان
25/10/2025 20:29:44
25/10/2025 20:29:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة
وكالة الأنباء
الأمريكية
المستقبل
العقوبات
الأوروبي
السورية
تابع
قد يعجبك أيضاً
عن إيران.. محلل يكشف مصير النظام الحالي
Lebanon 24
عن إيران.. محلل يكشف مصير النظام الحالي
13:09 | 2025-10-25
25/10/2025 01:09:19
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة أميركية فوق غزة.. ودهشة في إسرائيل
Lebanon 24
خطوة أميركية فوق غزة.. ودهشة في إسرائيل
12:16 | 2025-10-25
25/10/2025 12:16:33
Lebanon 24
Lebanon 24
غزة الجديدة: ميليشيات مدعومة إسرائيلياً تسعى لإزاحة حماس
Lebanon 24
غزة الجديدة: ميليشيات مدعومة إسرائيلياً تسعى لإزاحة حماس
12:00 | 2025-10-25
25/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قائمة بأبرز دول العالم من حيث "الديون".. ماذا عن لبنان؟
Lebanon 24
قائمة بأبرز دول العالم من حيث "الديون".. ماذا عن لبنان؟
12:00 | 2025-10-25
25/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدعم السريع يعلن السيطرة على بارا… والجيش يتحدّث عن "كرّ وفرّ"
Lebanon 24
الدعم السريع يعلن السيطرة على بارا… والجيش يتحدّث عن "كرّ وفرّ"
11:30 | 2025-10-25
25/10/2025 11:30:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما ستفعله إسرائيل داخل لبنان.. تقريرٌ يكشف
Lebanon 24
هذا ما ستفعله إسرائيل داخل لبنان.. تقريرٌ يكشف
15:05 | 2025-10-24
24/10/2025 03:05:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ضجّة في حي السلم.. محاولة خطف وهذا ما حصل!
Lebanon 24
ضجّة في حي السلم.. محاولة خطف وهذا ما حصل!
14:00 | 2025-10-24
24/10/2025 02:00:11
Lebanon 24
Lebanon 24
عقيلة نواف سلام تتعرض لحادث في الفاتيكان
Lebanon 24
عقيلة نواف سلام تتعرض لحادث في الفاتيكان
05:30 | 2025-10-25
25/10/2025 05:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ من أدرعي عن استهداف سيارة زوطر.. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
بيانٌ من أدرعي عن استهداف سيارة زوطر.. ماذا أعلن؟
15:32 | 2025-10-24
24/10/2025 03:32:31
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيون يتلقون أموالاً بـ"الخطأ"!
Lebanon 24
لبنانيون يتلقون أموالاً بـ"الخطأ"!
15:59 | 2025-10-24
24/10/2025 03:59:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:09 | 2025-10-25
عن إيران.. محلل يكشف مصير النظام الحالي
12:16 | 2025-10-25
خطوة أميركية فوق غزة.. ودهشة في إسرائيل
12:00 | 2025-10-25
غزة الجديدة: ميليشيات مدعومة إسرائيلياً تسعى لإزاحة حماس
12:00 | 2025-10-25
قائمة بأبرز دول العالم من حيث "الديون".. ماذا عن لبنان؟
11:30 | 2025-10-25
الدعم السريع يعلن السيطرة على بارا… والجيش يتحدّث عن "كرّ وفرّ"
11:03 | 2025-10-25
واشنطن تصعّد ضد فنزويلا بذريعة المخدرات… وشكوك حول المبررات
فيديو
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
05:08 | 2025-10-25
25/10/2025 20:29:44
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
03:09 | 2025-10-24
25/10/2025 20:29:44
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
25/10/2025 20:29:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24