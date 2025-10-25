يعزز انفتاحها التقني.. أول كابل بحري يربط سوريا بالعالم

Advertisement

أعلنت وزارة الاتصالات عن توقيع اتفاقية لإنزال أول كابل بحري دولي يربط بالعالم الخارجي، بالتعاون مع شركة "ميدوسا" الإسبانية ومقرها برشلونة.وذكرت السورية "سانا" أن الاتفاقية وُقعت في محافظة طرطوس بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد السلام هيكل، وممثل الشركة نورمان البي، وعدد من المسؤولين المحليين.ويهدف المشروع، وفق موقع شركة "ميدوسا"، إلى ربط 12 دولة في شمال إفريقيا وجنوب عبر شبكة كابلات بحرية، تمتد لتشكّل ممرًا استراتيجيًا يصل البحر المتوسط بالمحيط الأطلسي والبحر الأحمر، ما سيعزز قدرات الاتصال والإنترنت في المنطقة بشكل غير مسبوق.ويُعدّ هذا التطور التقني أول خطوة كبرى بعد رفع الغربية والأمريكية عن سوريا، إذ ظلّ قطاع الاتصالات طوال 14 عامًا يعاني قيودًا صارمة فرضتها العقوبات خلال الحرب. ومع تخفيف تلك القيود مؤخرًا من قبل والاتحاد ، بدأت بفتح جديدة لإعادة تأهيل بنيتها التحتية الرقمية والانخراط مجددًا في شبكة الاتصالات العالمية.ويؤكد مراقبون أن هذا المشروع يمثل تحولًا استراتيجيًا في موقع سوريا التكنولوجي، بما يعيدها إلى الخارطة الرقمية الإقليمية، ويمهّد لمزيد من الاستثمارات التقنية والاقتصادية المستقبلية.