خطوة أميركية فوق غزة.. ودهشة في إسرائيل

قال مسؤولون عسكريون إن الجيش الأميركي بدأ خلال الأيام الأخيرة تشغيل طائرات استطلاع مسيّرة فوق لمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار الهش، وذلك بموافقة . وذكرت " تايمز" أن الطائرات تتابع النشاط البري داخل القطاع.

تدعم المهام الجوية مركزَ تنسيق مدني-عسكري جديدًا في جنوب إسرائيل أنشأته القيادة المركزية الأميركية الأسبوع الماضي لمراقبة الهدنة. ويضم المركز نحو 200 عسكري أميركي، ويهدف أيضًا إلى تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية واللوجستية والأمنية إلى غزة.

رغم أن استخدمت سابقًا طائرات MQ-9 Reaper لدعم جهود تحديد أماكن الرهائن ومشاركة المعلومات مع إسرائيل، تشير المهام الحالية إلى رغبة أميركية في امتلاك فهم مستقل لما يجري داخل القطاع. ووصف دانيال شابيرو الخطوة بأنها "تدخل كبير" على جبهة تعتبرها إسرائيل تهديدًا نشطًا، معتبرًا أن واشنطن تريد تجنب أي سوء فهم.

تأتي التحركات بعد زيارة الرئيس الأميركي لإسرائيل، تلاها وصول جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو وغيرهما لدعم اتفاق وقف إطلاق النار. وبحسب مسؤولين في الإدارة، ثمّة قلق من احتمال تراجع رئيس الوزراء عن الاتفاق، ما يعزز الحاجة إلى مراقبة أميركية مباشرة. (24)