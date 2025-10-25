Advertisement

خطوة أميركية فوق غزة.. ودهشة في إسرائيل

Lebanon 24
25-10-2025 | 13:16
قال مسؤولون عسكريون إن الجيش الأميركي بدأ خلال الأيام الأخيرة تشغيل طائرات استطلاع مسيّرة فوق قطاع غزة لمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار الهش، وذلك بموافقة إسرائيل. وذكرت "نيويورك تايمز" أن الطائرات تتابع النشاط البري داخل القطاع.

تدعم المهام الجوية مركزَ تنسيق مدني-عسكري جديدًا في جنوب إسرائيل أنشأته القيادة المركزية الأميركية الأسبوع الماضي لمراقبة الهدنة. ويضم المركز نحو 200 عسكري أميركي، ويهدف أيضًا إلى تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية واللوجستية والأمنية إلى غزة.

 
رغم أن واشنطن استخدمت سابقًا طائرات MQ-9 Reaper لدعم جهود تحديد أماكن الرهائن ومشاركة المعلومات مع إسرائيل، تشير المهام الحالية إلى رغبة أميركية في امتلاك فهم مستقل لما يجري داخل القطاع. ووصف دانيال شابيرو الخطوة بأنها "تدخل كبير" على جبهة تعتبرها إسرائيل تهديدًا نشطًا، معتبرًا أن واشنطن تريد تجنب أي سوء فهم.

تأتي التحركات بعد زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإسرائيل، تلاها وصول نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو وغيرهما لدعم اتفاق وقف إطلاق النار. وبحسب مسؤولين في الإدارة، ثمّة قلق من احتمال تراجع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن الاتفاق، ما يعزز الحاجة إلى مراقبة أميركية مباشرة. (24)

