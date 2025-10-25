خطوة أميركية فوق غزة.. ودهشة في إسرائيل

قال مسؤولون عسكريون إن الجيش الأميركي بدأ خلال الأيام الأخيرة تشغيل طائرات استطلاع مسيّرة فوق قطاع غزة لمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار الهش، وذلك بموافقة إسرائيل. وذكرت "نيويورك تايمز" أن الطائرات تتابع النشاط البري داخل القطاع.
رغم أن واشنطن استخدمت سابقًا طائرات MQ-9 Reaper لدعم جهود تحديد أماكن الرهائن ومشاركة المعلومات مع إسرائيل، تشير المهام الحالية إلى رغبة أميركية في امتلاك فهم مستقل لما يجري داخل القطاع. ووصف دانيال شابيرو الخطوة بأنها "تدخل كبير" على جبهة تعتبرها إسرائيل تهديدًا نشطًا، معتبرًا أن واشنطن تريد تجنب أي سوء فهم.