فريق مصري يدخل غزة لاستخراج جثامين إسرائيليين

Lebanon 24
25-10-2025 | 14:51
وافقت تل أبيب، بضغط أميركي، على إدخال فريق ومعدات مصرية إلى قطاع غزة للمساعدة في استخراج جثامين 13 أسيراً إسرائيلياً ما زالت حماس تحتفظ بها، وفق القناة 12 الإسرائيلية.
وأكد مصدر أمني أن المستويات السياسية صادقت على الطلب المصري، وأن الفريق دخل فعلاً إلى غزة.

جاءت الخطوة بعد اتهامات إسرائيلية لحماس بالمماطلة في تسليم الجثامين، كررها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو. والتقى روبيو صباح السبت عائلات الجنود الذين تحتجز الحركة رفاتهم، مؤكداً أن حماس لا تُبدي استعجالاً في الإعادة. (العربية)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24