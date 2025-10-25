فريق مصري يدخل غزة لاستخراج جثامين إسرائيليين

وافقت ، بضغط أميركي، على إدخال فريق ومعدات إلى للمساعدة في استخراج جثامين 13 أسيراً إسرائيلياً ما زالت تحتفظ بها، وفق القناة 12 .

وأكد مصدر أمني أن المستويات السياسية صادقت على الطلب المصري، وأن الفريق دخل فعلاً إلى غزة.



جاءت الخطوة بعد اتهامات إسرائيلية لحماس بالمماطلة في تسليم الجثامين، كررها الأميركي . والتقى صباح السبت عائلات الجنود الذين تحتجز الحركة رفاتهم، مؤكداً أن حماس لا تُبدي استعجالاً في الإعادة. (العربية)