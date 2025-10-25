Advertisement

رغم وقف إطلاق النار.. إسرائيل تستهدف عنصرا في حركة الجهاد الإسلامي

Lebanon 24
25-10-2025 | 15:26
قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ ضربة جوية "دقيقة" في منطقة النصيرات بوسط قطاع غزة استهدفت ناشطًا في حركة الجهاد الإسلامي كان "يخطط لهجوم وشيك" على قواته، وذلك رغم الهدنة الهشة التي توسّط فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الأسبوعين الماضيين.
وأكّد مستشفى العودة وصول أربعة جرحى بعد استهداف سيارة مدنية قرب النادي الأهلي في مخيم النصيرات، حيث يتلقى المصابون العلاج.

في السياق، شدّد الجيش الإسرائيلي على أنه سيواصل عملياته في غزة "لإزالة أي تهديد فوري" لقواته.
