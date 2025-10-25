رغم وقف إطلاق النار.. إسرائيل تستهدف عنصرا في حركة الجهاد الإسلامي

Advertisement

قال الجيش إنه نفذ ضربة جوية "دقيقة" في منطقة النصيرات بوسط استهدفت ناشطًا في كان "يخطط لهجوم وشيك" على قواته، وذلك رغم الهدنة الهشة التي توسّط فيها الرئيس الأميركي خلال الأسبوعين الماضيين.وأكّد مستشفى العودة وصول أربعة جرحى بعد استهداف سيارة مدنية قرب النادي الأهلي في مخيم النصيرات، حيث يتلقى المصابون العلاج.في السياق، شدّد الجيش الإسرائيلي على أنه سيواصل عملياته في غزة "لإزالة أي تهديد فوري" لقواته.