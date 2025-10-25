23
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
15
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
7
o
بشري
16
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
من هو "صديق ترامب المجهول" الذي قدّم 130 مليون دولار لرواتب العسكريين؟
Lebanon 24
25-10-2025
|
15:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت صحيفة "
نيويورك
تايمز" هوية المتبرّع المجهول الذي أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أنه قدّم 130 مليون دولار للمساعدة في دفع رواتب الجيش خلال الإغلاق الحكومي، وهو وريث إمبراطورية
النفط
تيموثي ميلون (83 عامًا). وكان
ترامب
قد وصف المتبرع بأنه "مواطن أميركي عظيم" لا يريد الدعاية، مؤكّدًا أنه تواصل مع
البيت الأبيض
"لسدّ أي عجز بسبب إغلاق
الديمقراطيين
"، فيما أكد البنتاغون تسلّم المبلغ.
Advertisement
ينتمي ميلون إلى إحدى أغنى العائلات الأميركية؛ تقدّر "فوربس" ثروة عائلة ميلون بنحو 14.1 مليار دولار، فيما قدّرت الصحيفة
صافي
ثروته الفردية بنحو مليار دولار، وهو ما ينفيه.
ويتحدّر من سلالة مصرفيين وصناعيين بارزين؛ فجده أندرو ميلون كان من أوائل المستثمرين في شركات أصبحت لاحقًا "ألكوا" و"غلف أويل"، كما شغل منصب وزير للخزانة.
أثار التبرّع أسئلة قانونية حول إمكان إنفاقه على الرواتب دون تفويض من
الكونغرس
، في ظلّ قيود "قانون مكافحة العجز" الذي يحظر استخدام الأموال مقدمًا أو قبول خدمات تطوعية. ويقول البنتاغون إن الحكومة تستطيع قبول الهبات بموجب "سلطة قبول الهدايا"، مع الإشارة إلى مراجعات أخلاقية إلزامية لأي تبرّع يتجاوز 10 آلاف دولار. وقدّرت "نيويورك تايمز" أنه لو وُجّه المبلغ كاملًا للرواتب فسيعادل نحو 100 دولار فقط لكل فرد خدمة.
سياسيًا، بات ميلون أحد أكبر ممولي ترامب في السنوات الأخيرة؛ إذ ضخّ نحو 165 مليون دولار في حملته الأخيرة بحسب "
أوبن
سيكريتس"، مع دعمٍ بملايين الدولارات لروبرت كينيدي جونيور أيضًا. وتظهر سجلات التبرعات أنه زاد إنفاقه السياسي بشكل ملحوظ في 2024 مقارنة بالسنوات السابقة. (دايلي مايل)
مواضيع ذات صلة
"مجهول المصدر".. البنتاغون يقبل تبرعا بقيمة 130 مليون دولار
Lebanon 24
"مجهول المصدر".. البنتاغون يقبل تبرعا بقيمة 130 مليون دولار
26/10/2025 07:15:33
26/10/2025 07:15:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"صديق ترامب" ينقذ الجيش الأميركي من أزمة الرواتب
Lebanon 24
"صديق ترامب" ينقذ الجيش الأميركي من أزمة الرواتب
26/10/2025 07:15:33
26/10/2025 07:15:33
Lebanon 24
Lebanon 24
البنتاغون: وزارة الخارجية وافقت على صفقة عسكرية محتملة لأوكرانيا بقيمة 825 مليون دولار
Lebanon 24
البنتاغون: وزارة الخارجية وافقت على صفقة عسكرية محتملة لأوكرانيا بقيمة 825 مليون دولار
26/10/2025 07:15:33
26/10/2025 07:15:33
Lebanon 24
Lebanon 24
11 مليون دولار كفالة للافراج عن هانيبال القذافي: "كنتُ طفلاً حين اختفى الصّدر"
Lebanon 24
11 مليون دولار كفالة للافراج عن هانيبال القذافي: "كنتُ طفلاً حين اختفى الصّدر"
26/10/2025 07:15:33
26/10/2025 07:15:33
Lebanon 24
Lebanon 24
دونالد ترامب
البيت الأبيض
الديمقراطيين
الديمقراطي
الكونغرس
ديمقراطي
نيويورك
دونالد
تابع
قد يعجبك أيضاً
زلزال يهز المحيط الهادئ.. كم بلغت قوته؟
Lebanon 24
زلزال يهز المحيط الهادئ.. كم بلغت قوته؟
00:44 | 2025-10-26
26/10/2025 12:44:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ليتوانيا تحتج مجددًا: "بالونات" تهريب من بيلاروسيا تخترق الأجواء
Lebanon 24
ليتوانيا تحتج مجددًا: "بالونات" تهريب من بيلاروسيا تخترق الأجواء
17:38 | 2025-10-25
25/10/2025 05:38:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش السوداني يعلن إحباط هجوم واسع على الفاشر
Lebanon 24
الجيش السوداني يعلن إحباط هجوم واسع على الفاشر
17:22 | 2025-10-25
25/10/2025 05:22:05
Lebanon 24
Lebanon 24
اليوم الكبير... نيويورك على موعد مع قلب موازين السياسة!
Lebanon 24
اليوم الكبير... نيويورك على موعد مع قلب موازين السياسة!
17:14 | 2025-10-25
25/10/2025 05:14:39
Lebanon 24
Lebanon 24
كاتس: تدمير أنفاق حماس ونزع سلاحها هو الهدف الحاسم في غزة
Lebanon 24
كاتس: تدمير أنفاق حماس ونزع سلاحها هو الهدف الحاسم في غزة
17:04 | 2025-10-25
25/10/2025 05:04:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومات مثيرة عن "تغيير الساعة في لبنان".. أمورٌ لا يعرفها كثيرون
Lebanon 24
معلومات مثيرة عن "تغيير الساعة في لبنان".. أمورٌ لا يعرفها كثيرون
14:00 | 2025-10-25
25/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عقيلة نواف سلام تتعرض لحادث في الفاتيكان
Lebanon 24
عقيلة نواف سلام تتعرض لحادث في الفاتيكان
06:30 | 2025-10-25
25/10/2025 06:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في لبنان... وفاة شابة بعد أن أحرقها زوجها بالزيت المغلي (صورة)
Lebanon 24
جريمة مروّعة في لبنان... وفاة شابة بعد أن أحرقها زوجها بالزيت المغلي (صورة)
08:52 | 2025-10-25
25/10/2025 08:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. تقريرٌ يتحدث عن "تهديد كبير"
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. تقريرٌ يتحدث عن "تهديد كبير"
17:08 | 2025-10-25
25/10/2025 05:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني يُهاجم كارين رزق الله: "ما بحبا وكانت قليلة التهذيب" (فيديو)
Lebanon 24
ممثل لبناني يُهاجم كارين رزق الله: "ما بحبا وكانت قليلة التهذيب" (فيديو)
05:38 | 2025-10-25
25/10/2025 05:38:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:44 | 2025-10-26
زلزال يهز المحيط الهادئ.. كم بلغت قوته؟
17:38 | 2025-10-25
ليتوانيا تحتج مجددًا: "بالونات" تهريب من بيلاروسيا تخترق الأجواء
17:22 | 2025-10-25
الجيش السوداني يعلن إحباط هجوم واسع على الفاشر
17:14 | 2025-10-25
اليوم الكبير... نيويورك على موعد مع قلب موازين السياسة!
17:04 | 2025-10-25
كاتس: تدمير أنفاق حماس ونزع سلاحها هو الهدف الحاسم في غزة
16:59 | 2025-10-25
تقرير مثير عن جنود إسرائيل بعد الحرب.. عادوا "أنصاف بشر"
فيديو
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
26/10/2025 07:15:33
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
04:09 | 2025-10-24
26/10/2025 07:15:33
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
04:16 | 2025-10-19
26/10/2025 07:15:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24