من هو "صديق ترامب المجهول" الذي قدّم 130 مليون دولار لرواتب العسكريين؟

ينتمي ميلون إلى إحدى أغنى العائلات الأميركية؛ تقدّر "فوربس" ثروة عائلة ميلون بنحو 14.1 مليار دولار، فيما قدّرت الصحيفة ثروته الفردية بنحو مليار دولار، وهو ما ينفيه. كشفت صحيفة " تايمز" هوية المتبرّع المجهول الذي أعلن الرئيس الأميركي أنه قدّم 130 مليون دولار للمساعدة في دفع رواتب الجيش خلال الإغلاق الحكومي، وهو وريث إمبراطورية تيموثي ميلون (83 عامًا). وكان قد وصف المتبرع بأنه "مواطن أميركي عظيم" لا يريد الدعاية، مؤكّدًا أنه تواصل مع "لسدّ أي عجز بسبب إغلاق "، فيما أكد البنتاغون تسلّم المبلغ.ينتمي ميلون إلى إحدى أغنى العائلات الأميركية؛ تقدّر "فوربس" ثروة عائلة ميلون بنحو 14.1 مليار دولار، فيما قدّرت الصحيفة ثروته الفردية بنحو مليار دولار، وهو ما ينفيه.

ويتحدّر من سلالة مصرفيين وصناعيين بارزين؛ فجده أندرو ميلون كان من أوائل المستثمرين في شركات أصبحت لاحقًا "ألكوا" و"غلف أويل"، كما شغل منصب وزير للخزانة.



أثار التبرّع أسئلة قانونية حول إمكان إنفاقه على الرواتب دون تفويض من ، في ظلّ قيود "قانون مكافحة العجز" الذي يحظر استخدام الأموال مقدمًا أو قبول خدمات تطوعية. ويقول البنتاغون إن الحكومة تستطيع قبول الهبات بموجب "سلطة قبول الهدايا"، مع الإشارة إلى مراجعات أخلاقية إلزامية لأي تبرّع يتجاوز 10 آلاف دولار. وقدّرت "نيويورك تايمز" أنه لو وُجّه المبلغ كاملًا للرواتب فسيعادل نحو 100 دولار فقط لكل فرد خدمة.



سياسيًا، بات ميلون أحد أكبر ممولي ترامب في السنوات الأخيرة؛ إذ ضخّ نحو 165 مليون دولار في حملته الأخيرة بحسب " سيكريتس"، مع دعمٍ بملايين الدولارات لروبرت كينيدي جونيور أيضًا. وتظهر سجلات التبرعات أنه زاد إنفاقه السياسي بشكل ملحوظ في 2024 مقارنة بالسنوات السابقة. (دايلي مايل)