عربي-دولي

باكستان تعود إلى الأجواء البريطانية بعد خمس سنوات

Lebanon 24
25-10-2025 | 16:08
استأنفت الخطوط الجوية الدولية الباكستانية رحلاتها المباشرة إلى بريطانيا، بعد تعليق دام خمس سنوات على خلفية مخاوف تتعلق بالسلامة. وأعلن وزير الدفاع خواجة آصف، خلال حفل في مطار إسلام آباد، انطلاق الرحلة الافتتاحية إلى مانشستر، واصفًا الخطوة بأنها استعادة لمصداقية الناقل الوطني إثر قرار لندن رفع الحظر في تموز بعد اعتبار معايير السلامة الباكستانية "مرضية ومتوافقة مع المعايير الدولية".
جاء التعليق في أيار 2020 عقب تحطم طائرة للخطوط الوطنية في كراتشي أسفر عن 97 وفاة، وتبِعه جدل واسع حول تراخيص الطيارين. وتقول الحكومة إنها راجعت منذ ذلك الحين تدريب الطيارين وترخيصهم، إلى جانب صيانة الطائرات وبروتوكولات السلامة.

تبدأ الشركة برحلتين أسبوعيًا بين إسلام آباد ومانشستر، مع خطط لاحقة لتسيير رحلات إلى لندن وبرمنغهام. وكانت وكالة سلامة الطيران الأوروبية قد رفعت في تشرين الثاني 2024 الحظر عن "بي آي إيه"، ما سمح باستئناف رحلات باريس في كانون الثاني.

تأسست الخطوط الباكستانية عام 1955 وتوظف نحو 7000 شخص، لكنها عانت طويلًا من سوء إدارة ومشكلات تنظيمية. ورغم الوعود بخصخصتها لتخفيف أعباء الديون، فشلت المحاولة الأخيرة في نوفمبر بعد عروض شراء دون السعر المطلوب.
