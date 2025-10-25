كاثرين كونولي رئيسةً لإيرلندا بأغلبية مريحة

أعلنت النتائج الرسمية السبت فوز المرشحة اليسارية المستقلة كاثرين كونولي بالانتخابات الرئاسية التي جرت الجمعة في ، بعدما حصدت أكثر من 63% من الأصوات، متقدمةً بفارق واسع على منافستها الوسطية هيذر همفريز التي نالت 29.5%.

Advertisement