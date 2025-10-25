كاتس: تدمير أنفاق حماس ونزع سلاحها هو الهدف الحاسم في غزة

Advertisement

أكد أن الأولوية الاستراتيجية لبلاده في غزة تتمثل في "تجريد غزة من السلاح من خلال تدمير أنفاق الإرهابية، إلى جانب نزع سلاح حماس"، معتبراً ذلك الهدف الأهم لتحقيق النصر.قال إن الجيش يركز على تدمير شبكة الأنفاق التي "لا يزال نحو 60% منها قائماً"، موضحاً أنها أُدرِجت كأولوية في المناطق الخاضعة للسيطرة ، إلى جانب حماية الجنود والمستوطنات.وصف الوزير إعادة "جميع جثامين الرهائن المتوفين إلى الوطن" بأنها المهمة الأخلاقية الأكثر إلحاحاً، مؤكداً أن "ستفعل كل شيء" لتحقيقها.وكشف كاتس عن تنسيق جارٍ مع مسؤولين أميركيين لإيجاد حلول "جذرية" لتدمير الأنفاق ونزع سلاح حماس في المناطق الواقعة ضمن مسؤوليتهم. (سكاي نيوز)