كاتس: تدمير أنفاق حماس ونزع سلاحها هو الهدف الحاسم في غزة

Lebanon 24
25-10-2025 | 17:04
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الأولوية الاستراتيجية لبلاده في غزة تتمثل في "تجريد غزة من السلاح من خلال تدمير أنفاق حماس الإرهابية، إلى جانب نزع سلاح حماس"، معتبراً ذلك الهدف الأهم لتحقيق النصر.
قال كاتس إن الجيش يركز على تدمير شبكة الأنفاق التي "لا يزال نحو 60% منها قائماً"، موضحاً أنها أُدرِجت كأولوية في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، إلى جانب حماية الجنود والمستوطنات.

وصف الوزير إعادة "جميع جثامين الرهائن المتوفين إلى الوطن" بأنها المهمة الأخلاقية الأكثر إلحاحاً، مؤكداً أن إسرائيل "ستفعل كل شيء" لتحقيقها.

وكشف كاتس عن تنسيق جارٍ مع مسؤولين أميركيين لإيجاد حلول "جذرية" لتدمير الأنفاق ونزع سلاح حماس في المناطق الواقعة ضمن مسؤوليتهم. (سكاي نيوز)
