زلزال يهز المحيط الهادئ.. كم بلغت قوته؟

Advertisement

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية وقوع زلزال قوي بلغت شدّته 6 درجات على مقياس ريختر بالقرب من في .وبحسب الهيئة، تم تسجيل الهزة الأرضية عند الساعة 23:28 بتوقيت غرينيتش، على بُعد نحو 197 كيلومتراً جنوب شرقي مدينة لاتا، عاصمة ولاية تيموتو الواقعة في أقصى شرق البلاد، وهي منطقة يسكنها بضع مئات من الأشخاص.وذكرت التقارير أن بؤرة الزلزال كانت على عمق 54.4 كيلومتراً تحت سطح الأرض، دون أن ترد أي أنباء فورية عن خسائر بشرية أو أضرار مادية. كما لم يصدر أي تحذير من موجات تسونامي عقب الهزة. (روسيا اليوم)