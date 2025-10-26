Advertisement

اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والقذائف بين وقوات (قسد) في بلدتي محكان والكشمة شرقي محافظة ، وسط توتر متصاعد في المنطقة.وفي بيان، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أن مسلحين مجهولين هاجموا إحدى نقاطها في قرية أبو حمّام شرق دير ، مؤكدة عدم وقوع إصابات في صفوف عناصرها.وفي محافظة ، كشفت الداخلي عن تفكيك وضبط "خلايا إرهابية وإجرامية خلال عمليات دقيقة"، مؤكدة أنها ستتعامل بحزم وبموجب القانون مع كل من يهدد أمن المحافظة واستقرار البلاد.ودعت القوى الأمنية كل من ضلّ أو جرى تضليله إلى تسليم نفسه للسلطات المختصة، وحثّت أبناء المحافظة على التعاون لمنع محاولات الفوضى والتخريب. (العربية)