27
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
توتر جديد في دير الزور... مواجهات بين الجيش السوري و"قسد"
Lebanon 24
26-10-2025
|
01:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والقذائف بين
الجيش السوري
وقوات
سوريا
الديمقراطية
(قسد) في بلدتي محكان والكشمة شرقي محافظة
دير الزور
، وسط توتر متصاعد في المنطقة.
Advertisement
وفي بيان، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أن مسلحين مجهولين هاجموا إحدى نقاطها في قرية أبو حمّام شرق دير
الزور
، مؤكدة عدم وقوع إصابات في صفوف عناصرها.
وفي محافظة
اللاذقية
، كشفت
قوات الأمن
الداخلي عن تفكيك وضبط "خلايا إرهابية وإجرامية خلال عمليات دقيقة"، مؤكدة أنها ستتعامل بحزم وبموجب القانون مع كل من يهدد أمن المحافظة واستقرار البلاد.
ودعت القوى الأمنية كل من ضلّ أو جرى تضليله إلى تسليم نفسه للسلطات المختصة، وحثّت أبناء المحافظة على التعاون لمنع محاولات الفوضى والتخريب. (العربية)
مواضيع ذات صلة
"الإخبارية" السورية عن مصدر عسكري: إصابة 3 عناصر من الجيش السوري جراء قصف لـ"قسد" بطائرات انتحارية على نقطة عسكرية في ريف دير الزور
Lebanon 24
"الإخبارية" السورية عن مصدر عسكري: إصابة 3 عناصر من الجيش السوري جراء قصف لـ"قسد" بطائرات انتحارية على نقطة عسكرية في ريف دير الزور
26/10/2025 11:56:24
26/10/2025 11:56:24
Lebanon 24
Lebanon 24
المرصد السوري: اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري و"قسد" في ريف حلب
Lebanon 24
المرصد السوري: اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري و"قسد" في ريف حلب
26/10/2025 11:56:24
26/10/2025 11:56:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: اشتباكات بين الجيش السوري و"قسد" على ضفاف الفرات
Lebanon 24
بالفيديو: اشتباكات بين الجيش السوري و"قسد" على ضفاف الفرات
26/10/2025 11:56:24
26/10/2025 11:56:24
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباك بين الجيش السوري و"قسد" شرق حلب
Lebanon 24
اشتباك بين الجيش السوري و"قسد" شرق حلب
26/10/2025 11:56:24
26/10/2025 11:56:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الديمقراطية
قوات الأمن
الديمقراطي
دير الزور
اللاذقية
ديمقراطي
سوريا
تابع
قد يعجبك أيضاً
من مصر.. قافلة مساعدات ضخمة جديدة إلى غزة
Lebanon 24
من مصر.. قافلة مساعدات ضخمة جديدة إلى غزة
05:45 | 2025-10-26
26/10/2025 05:45:18
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة نفطية في العراق: النيران تلتهم خط أنابيب وتودي بحياة عاملين (فيديو)
Lebanon 24
كارثة نفطية في العراق: النيران تلتهم خط أنابيب وتودي بحياة عاملين (فيديو)
05:05 | 2025-10-26
26/10/2025 05:05:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير بريطاني يكشف: عقوبات ترامب تشكل ضربة قوية لبوتين
Lebanon 24
تقرير بريطاني يكشف: عقوبات ترامب تشكل ضربة قوية لبوتين
04:30 | 2025-10-26
26/10/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خرج عن البروتوكول.. ترامب يرقص في مطار كوالالمبور (فيديو)
Lebanon 24
خرج عن البروتوكول.. ترامب يرقص في مطار كوالالمبور (فيديو)
04:10 | 2025-10-26
26/10/2025 04:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين: الدرع النووية الروسية الأقوى في العالم
Lebanon 24
بوتين: الدرع النووية الروسية الأقوى في العالم
04:06 | 2025-10-26
26/10/2025 04:06:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومات مثيرة عن "تغيير الساعة في لبنان".. أمورٌ لا يعرفها كثيرون
Lebanon 24
معلومات مثيرة عن "تغيير الساعة في لبنان".. أمورٌ لا يعرفها كثيرون
14:00 | 2025-10-25
25/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عقيلة نواف سلام تتعرض لحادث في الفاتيكان
Lebanon 24
عقيلة نواف سلام تتعرض لحادث في الفاتيكان
06:30 | 2025-10-25
25/10/2025 06:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في لبنان... وفاة شابة بعد أن أحرقها زوجها بالزيت المغلي (صورة)
Lebanon 24
جريمة مروّعة في لبنان... وفاة شابة بعد أن أحرقها زوجها بالزيت المغلي (صورة)
08:52 | 2025-10-25
25/10/2025 08:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. تقريرٌ يتحدث عن "تهديد كبير"
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. تقريرٌ يتحدث عن "تهديد كبير"
17:08 | 2025-10-25
25/10/2025 05:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
حديثٌ عن "اقتحام لحزب الله".. ماذا قال تقرير إسرائيلي؟
Lebanon 24
حديثٌ عن "اقتحام لحزب الله".. ماذا قال تقرير إسرائيلي؟
15:42 | 2025-10-25
25/10/2025 03:42:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:45 | 2025-10-26
من مصر.. قافلة مساعدات ضخمة جديدة إلى غزة
05:05 | 2025-10-26
كارثة نفطية في العراق: النيران تلتهم خط أنابيب وتودي بحياة عاملين (فيديو)
04:30 | 2025-10-26
تقرير بريطاني يكشف: عقوبات ترامب تشكل ضربة قوية لبوتين
04:10 | 2025-10-26
خرج عن البروتوكول.. ترامب يرقص في مطار كوالالمبور (فيديو)
04:06 | 2025-10-26
بوتين: الدرع النووية الروسية الأقوى في العالم
03:29 | 2025-10-26
مقاطع "مخيفة".. 3 ثورات بركانية في الفلبين وتصاعد سحب رمادية عالية
فيديو
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
26/10/2025 11:56:24
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
04:09 | 2025-10-24
26/10/2025 11:56:24
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
04:16 | 2025-10-19
26/10/2025 11:56:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24