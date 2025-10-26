Advertisement

عربي-دولي

توتر جديد في دير الزور... مواجهات بين الجيش السوري و"قسد"

Lebanon 24
26-10-2025 | 01:48
اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والقذائف بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في بلدتي محكان والكشمة شرقي محافظة دير الزور، وسط توتر متصاعد في المنطقة.
وفي بيان، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أن مسلحين مجهولين هاجموا إحدى نقاطها في قرية أبو حمّام شرق دير الزور، مؤكدة عدم وقوع إصابات في صفوف عناصرها.

وفي محافظة اللاذقية، كشفت قوات الأمن الداخلي عن تفكيك وضبط "خلايا إرهابية وإجرامية خلال عمليات دقيقة"، مؤكدة أنها ستتعامل بحزم وبموجب القانون مع كل من يهدد أمن المحافظة واستقرار البلاد.

ودعت القوى الأمنية كل من ضلّ أو جرى تضليله إلى تسليم نفسه للسلطات المختصة، وحثّت أبناء المحافظة على التعاون لمنع محاولات الفوضى والتخريب. (العربية)
