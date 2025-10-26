Advertisement

عربي-دولي

"سردار عماد"... وحدة شكّلتها إيران وهذا ما قالته إسرائيل عنها

Lebanon 24
26-10-2025 | 09:27
A-
A+
Doc-P-1434233-638970898951141252.jpeg
Doc-P-1434233-638970898951141252.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) أن إيران شكلت وحدة بقيادة "سردار عماد" بها 11 ألف عنصر لتنفيذ هجمات في الخارج. 
Advertisement
 
ووفقاً للموساد، فإن وحدة "سردار عماد" الإيرانية فشلت في شن هجمات في اليونان وأستراليا وألمانيا. 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الموساد: وحدة "سردار عماد" الإيرانية فشلت في شن هجمات في اليونان وأستراليا وألمانيا
lebanon 24
26/10/2025 22:10:01 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تنشر فيديو لـ"غارات الجنوب"... وهذا ما قاله أدرعي
lebanon 24
26/10/2025 22:10:01 Lebanon 24 Lebanon 24
في جولة وصفها بـ"المميزة جداً"... ترامب توجّه إلى إسرائيل ومصر وهذا ما قاله عن غزة
lebanon 24
26/10/2025 22:10:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية التقى غوتيريش.. وهذا ما قاله عن "اعتداءات إسرائيل" على لبنان
lebanon 24
26/10/2025 22:10:01 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

أستراليا

الإيراني

ألمانيا

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:56 | 2025-10-26
15:54 | 2025-10-26
15:32 | 2025-10-26
15:19 | 2025-10-26
15:04 | 2025-10-26
14:55 | 2025-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24