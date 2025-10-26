بعد وفاة "الملكة الأم".. عام من الحداد في تايلاند



وتجمّع محبو العائلة الملكية بانتظار مرور الموكب الذي ينقل جثمان الزوجة السابقة للملك ، من المستشفى الذي توفيت فيه، الجمعة، عن 93 عاماً، إلى في بانكوك.



وتحظى العائلة الملكية باحترام كبير في تايلاند، إذ يُعتبر الملك أباً للأمة ورمز المثال البوذي، وقد عُلّقت صور مذهبة للملكة سيريكيت في الأماكن العامة والمنازل في مختلف أنحاء البلاد.

وتواكب بداية عام الحداد تغطية إعلامية واسعة، تُشيد بالملكة السابقة التي لُقّبت في صباها بـ"جاكي كينيدي ".



في كل أنحاء العاصمة بانكوك، تعرض شاشات رقمية عبارات تعزية باللون الأسود، وقد دُعي السكان إلى ارتداء ملابس داكنة والحد من التجمعات العامة الاحتفالية.



سيُنقل جثمان الملكة السابقة بعد ظهر الأحد من مستشفى شولالونغكورن إلى الملكي، حيث سيُحفظ في كنيسة صغيرة مهيبة لعام، حتى موعد مراسم حرق الجثمان. (العربية)