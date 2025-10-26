Advertisement

عربي-دولي

بالصور... بوتين بالزيّ العسكريّ

Lebanon 24
26-10-2025 | 11:39
زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرتدياً الزيّ العسكريّ، مركز قيادة القوات المشتركة.
وارتدى الرئيس الروسي زيا ميدانيا يحمل شعار "الرئيس الروسي"، وعلى صدره شعار القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية.

وعقد بوتين اجتماعا مع رئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف وقادة القوات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وكشف بوتين خلال الاجتماع النقاب عن نجاح اختبارات صاروخ "بوريفستنيك". (روسيا اليوم)
 
بالزي العسكري.. بوتين يزور مقر قيادة القوات المشتركة (فيديو)
 
 
 
 
