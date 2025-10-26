بالصور... بوتين بالزيّ العسكريّ

Advertisement

زار مرتدياً الزيّ العسكريّ، مركز المشتركة.وارتدى زيا ميدانيا يحمل شعار "الرئيس الروسي"، وعلى صدره شعار للقوات المسلحة الروسية.وعقد اجتماعا مع العامة وقادة القوات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في .وكشف بوتين خلال الاجتماع النقاب عن نجاح اختبارات صاروخ "بوريفستنيك". (روسيا اليوم)