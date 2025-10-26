Advertisement

عربي-دولي

الحيّة: بدأنا عمليات بحث عن جثث 13 رهينة لا تزال مفقودة

Lebanon 24
26-10-2025
قال خليل الحيّة رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" في غزة، إنّ "الحركة بدأت عمليات بحث جديدة في مناطق إضافية عن جثث 13 رهينة لا تزال مفقودة".
المكتب السياسي

خليل الحي

حماس

