عربي-دولي
الحيّة: بدأنا عمليات بحث عن جثث 13 رهينة لا تزال مفقودة
Lebanon 24
26-10-2025
|
11:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال خليل الحيّة رئيس
المكتب السياسي
لـ"
حماس
" في غزة، إنّ "الحركة بدأت عمليات بحث جديدة في مناطق إضافية عن جثث 13 رهينة لا تزال مفقودة".
