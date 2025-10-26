"الخط الأصفر" في غزة.. بين الحياة والمنفى

Advertisement

بحسب "الغارديان"، تسعى غرب الخط لإعادة فرض السيطرة عبر إعدامات علنية لمنافسين تتهمهم بالتعاون مع ، فيما يعزّز الجيش الإسرائيلي شرقًا وشمالًا وجنوبًا وجوده ويطلق النار على كل من يقترب من "الخط الأصفر" حتى عندما لا تكون العلامات واضحة.يقول محمد خالد أبو الحسين من القرارة: "الخطوط الصفراء غير مرئية بوضوح… ما جدوى وقف إطلاق النار إذا كنت لا أزال عاجزًا عن العودة إلى منزلي؟". ويؤكد أيمن أبو منديل أن الجيش نصب رافعات وأبراج مراقبة ودبابات قرب صلاح الدين، وأن الاقتراب من الأرض صار "جريمة".بعد أسبوعين من الهدنة، يُقتل في المتوسط أكثر من 20 فلسطينيًا يوميًا، كثيرٌ منهم قرب الخط، فلا يعود إلا قليل من إلى المناطق الخاضعة للسيطرة . ومع معارضة يمين حكومة لمقتضيات المرحلة الثانية (نزع سلاح حماس، قوة استقرار متعددة الجنسيات، وانسحابات إضافية)، يتجه "الخط الأصفر" ليغدو واقعًا دائمًا.إسرائيليون يصفونه متزايدًا بـ"الحدود الجديدة". ويتوقّع تقرير في "يديعوت أحرونوت" أن يتطور إلى "حاجز عالٍ ومتطور" يقلّص مساحة غزة ويوسّع النقب ويتيح بناء مستوطنات. ويرى جيريمي كونينديك أن المشهد يبدو كـ"ضم تدريجي فعلي".تنصّ الهدنة على بقاء إسرائيل داخل نحو 53% من القطاع، لكن تحليلًا لـ"بي بي سي" عبر الأقمار الصناعية يشير إلى أن العلامات نُصبت أحيانًا على مسافة مئات الأمتار داخل غزة، ما يعني اقتطاعًا إضافيًا للأرض. وفي الخلفية، تبقى "خطة " غامضة البنود والتسلسل، وسط تنازع التفسيرات بين وواشنطن والفاعلين الدوليين والإنسانيين.مع تراكم السكان في نصف القطاع وسط أنقاض حربٍ مديدة، تتبدد آمال العودة وإعادة الإعمار. وكما يلخّص عاملون إنسانيون: في الأراضي المحتلة، ما يُقال إنه مؤقّت غالبًا ما يصبح دائمًا. (العين)