22
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
24
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
15
o
النبطية
15
o
زحلة
13
o
بعلبك
6
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
في مواجهة ترامب.. حاكم ولاية كاليفورنيا يدرس الترشح لرئاسة أميركا
Lebanon 24
26-10-2025
|
13:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن حاكم ولاية
كاليفورنيا
الأميركية، جافين
نيوسوم
، المنتمي للحزب
الديمقراطي
في مقابلة بُثت، الأحد، أنه يدرس الترشح للرئاسة الأميركية في عام 2028 مشيرا إلى أنه سيتخذ قراره بعد انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.
Advertisement
وسعى نيوسوم هذا العام لجس النبض إزاء ترشحه المحتمل للرئاسة، واكتسب تأييدا داخل حزبه في مواجهة الرئيس
الجمهوري
دونالد ترامب
فيما يتعلق بمجموعة من
القضايا
.
وقال نيوسوم على شبكة (سي.بي.إس نيوز) " أتطلع إلى من سيقدمون أنفسهم (للترشح) في عام 2028 ومن سيرتقون إلى مستوى هذه المناسبة".
وردا على سؤال حول ما إذا كان يفكر في الترشح، قال نيوسوم "نعم، سأكون كاذبا (إذا قلت)
غير ذلك
".
وبموجب
الدستور
الأميركي، يُمنع
ترامب
من الترشح لولاية ثالثة، لكنه طرح الفكرة على الرغم من ذلك، قائلا في وقت سابق من هذا العام "هناك طرق يمكنك من خلالها القيام بذلك".
مواضيع ذات صلة
تعميم نصار: مواجهة مع كتّاب العدل أم منع من الترشح للانتخابات؟
Lebanon 24
تعميم نصار: مواجهة مع كتّاب العدل أم منع من الترشح للانتخابات؟
27/10/2025 03:16:56
27/10/2025 03:16:56
Lebanon 24
Lebanon 24
حاكم ولاية يوتا : المشتبه به في إطلاق النار على تشارلي كيرك تم اعتقاله
Lebanon 24
حاكم ولاية يوتا : المشتبه به في إطلاق النار على تشارلي كيرك تم اعتقاله
27/10/2025 03:16:56
27/10/2025 03:16:56
Lebanon 24
Lebanon 24
حاكم ولاية يوتا: كاميرات مراقبة الجامعة التقطت صور منفذ اغتيال كيرك
Lebanon 24
حاكم ولاية يوتا: كاميرات مراقبة الجامعة التقطت صور منفذ اغتيال كيرك
27/10/2025 03:16:56
27/10/2025 03:16:56
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو يعلن ترشحه مجددًا لرئاسة الوزراء في انتخابات 2026
Lebanon 24
نتنياهو يعلن ترشحه مجددًا لرئاسة الوزراء في انتخابات 2026
27/10/2025 03:16:56
27/10/2025 03:16:56
Lebanon 24
Lebanon 24
دونالد ترامب
الديمقراطي
الجمهوري
رئاسة ال
ديمقراطي
غير ذلك
الدستور
تابع
قد يعجبك أيضاً
إسرائيل تتهم مسؤولاً إيرانياً بتدبير مؤامرات هجمات مُحبطَة
Lebanon 24
إسرائيل تتهم مسؤولاً إيرانياً بتدبير مؤامرات هجمات مُحبطَة
17:53 | 2025-10-26
26/10/2025 05:53:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الملك عبدالله الثاني: لن نقبل باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة
Lebanon 24
الملك عبدالله الثاني: لن نقبل باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة
17:42 | 2025-10-26
26/10/2025 05:42:14
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذه الاسباب انسحبت اسرائيل من منطقة البحث عن جثث المحتجزين في غزة
Lebanon 24
لهذه الاسباب انسحبت اسرائيل من منطقة البحث عن جثث المحتجزين في غزة
17:37 | 2025-10-26
26/10/2025 05:37:01
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: سنحصل على عدد إضافي من مقاتلات "ميراج"
Lebanon 24
زيلينسكي: سنحصل على عدد إضافي من مقاتلات "ميراج"
17:30 | 2025-10-26
26/10/2025 05:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"الخط الأصفر" في غزة.. بين الحياة والمنفى
Lebanon 24
"الخط الأصفر" في غزة.. بين الحياة والمنفى
17:00 | 2025-10-26
26/10/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو... شاهدوا لحظة وقوع حادث السير الذي أودى بحياة المأمور رباح شديد
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا لحظة وقوع حادث السير الذي أودى بحياة المأمور رباح شديد
06:01 | 2025-10-26
26/10/2025 06:01:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد العثور بحوزته على مخدرات في المطار... الحكم على فنان شهير جدّاً بالسجن
Lebanon 24
بعد العثور بحوزته على مخدرات في المطار... الحكم على فنان شهير جدّاً بالسجن
07:46 | 2025-10-26
26/10/2025 07:46:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الممثلة ندى أبو فرحات على سرير المستشفى... ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
الممثلة ندى أبو فرحات على سرير المستشفى... ما القصة؟ (فيديو)
07:39 | 2025-10-26
26/10/2025 07:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة اسرائيلية بالمسيّرات: إنتهى وقت اللعب!
Lebanon 24
رسالة اسرائيلية بالمسيّرات: إنتهى وقت اللعب!
00:18 | 2025-10-26
26/10/2025 12:18:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تُوفيت في منزلها.. رحيل ممثلة معروفة بعد مسيرة حافلة (صورة)
Lebanon 24
تُوفيت في منزلها.. رحيل ممثلة معروفة بعد مسيرة حافلة (صورة)
03:02 | 2025-10-26
26/10/2025 03:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:53 | 2025-10-26
إسرائيل تتهم مسؤولاً إيرانياً بتدبير مؤامرات هجمات مُحبطَة
17:42 | 2025-10-26
الملك عبدالله الثاني: لن نقبل باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة
17:37 | 2025-10-26
لهذه الاسباب انسحبت اسرائيل من منطقة البحث عن جثث المحتجزين في غزة
17:30 | 2025-10-26
زيلينسكي: سنحصل على عدد إضافي من مقاتلات "ميراج"
17:00 | 2025-10-26
"الخط الأصفر" في غزة.. بين الحياة والمنفى
16:56 | 2025-10-26
واشنطن: على الدعم السريع حماية المدنيين في الفاشر فورا
فيديو
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
27/10/2025 03:16:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
27/10/2025 03:16:56
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
04:09 | 2025-10-24
27/10/2025 03:16:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24