صنعاء.. الحوثيون يقتحمون مكاتب أممية ويعتقلون موظفين

Advertisement

واصل جهاز "الأمن والمخابرات" التابع للحوثي حملته ضد منظمات في ، باقتحام للأمين العام هانز غروندبرغ، ومقري مفوضية اللاجئين ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، وفق مصادر حقوقية يمنية.صادرت القوات الحوثية أصول مقر "فاو"، بينها أجهزة وحواسيب ومعدات اتصالات وقاعدة بيانات المستفيدين، واعتقلت ثلاثة موظفين يمنيين. كما نفذت وحدات "الأمن والمخابرات" والشرطة النسائية المعروفة بـ"الزينبيات" مداهمات لمنازل موظفين يعملون لدى المكاتب الأممية، واعتقلت موظفتين محليتين من برنامج الأغذية العالمي بعد اقتحام منزليهما.تأتي هذه التطورات عقب إعلان الأمم المتحدة إعادة تقييم طريقة عملها في مناطق سيطرة الحوثيين، على خلفية الاقتحامات والاحتجازات المتكررة. وعيّنت المنظمة الأممية نائب المبعوث السابق، معين شريم، لقيادة الجهود الخاصة بالإفراج عن المحتجزين ومنع حالات احتجاز مستقبلية. (ارم)