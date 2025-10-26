في حادث "عملياتي" على حدود غزة.. إصابة 12 جنديا إسرائيليا

Advertisement

أعلن الجيش ، الأحد، عن إصابة 12 جنديا في حادث سير "عملياتي" وقع على الحدود مع ، مشيرًا إلى أن إصابتين وصفتا بالمتوسطة، بينما العشر الأخرى كانت طفيفة.وأوضح الجيش في بيان أن الحادث وقع نتيجة تصادم بين مركبتي هامفي عسكريتين، دون الإشارة إلى وجود اشتباكات أو خلفية أمنية للحادث.وأضاف البيان أن الجنود المصابين تم إجلاؤهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وتم إبلاغ عائلاتهم بالمستجدات.وأكد الجيش الإسرائيلي أن تحقيقا فتح للوقوف على ملابسات الحادث. (سكاي نيوز)