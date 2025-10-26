لتنفيذ تحالف حل الدولتين.. اجتماع تنسيقي رفيع المستوى في الرياض

شهدت اليوم انعقاد أعمال الاجتماع التنسيقي رفيع المستوى "للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين"، فيما تولى كريستوف بيجو، الممثل الخاص للاتحاد لعملية السلام في المنطقة الرئاسة المشتركة للاجتماع.

Advertisement

وناقش الاجتماع جملة نقاط تجسدت بتنفيذ إعلان ، وبحث خطة الرئيس الأميركي بشأن ، فضلاً عن تعزيز إيصال المساعدات الإنسانية، ودعم السلطة ، وفقاً لما كشفته بعثة للسعودية والخليج.