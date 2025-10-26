Advertisement

عربي-دولي

لتنفيذ تحالف حل الدولتين.. اجتماع تنسيقي رفيع المستوى في الرياض

Lebanon 24
26-10-2025 | 14:30
شهدت الرياض اليوم انعقاد أعمال الاجتماع التنسيقي رفيع المستوى "للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين"، فيما تولى كريستوف بيجو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في المنطقة الرئاسة المشتركة للاجتماع.
وناقش الاجتماع جملة نقاط تجسدت بتنفيذ إعلان نيويورك، وبحث خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، فضلاً عن تعزيز إيصال المساعدات الإنسانية، ودعم السلطة الفلسطينية، وفقاً لما كشفته بعثة الاتحاد الأوروبي للسعودية والخليج.
 
الاتحاد الأوروبي

دونالد ترامب

الفلسطينية

الأوروبي

قطاع غزة

نيويورك

دونالد

الخليج

