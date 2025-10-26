Advertisement

عربي-دولي

بسبب انهيار سدَّي درنة.. ليبيا تعيد محاكمة مسؤولين

Lebanon 24
26-10-2025 | 14:53
قال مصدر قضائي ومحامي أحد المتهمين في قضية انهيار سدَّي وادي درنة لرويترز إن محكمة في شرق ليبيا أعادت، الأحد، محاكمة 12 مسؤولا بسبب انهيار السدين في فيضانات ما سُمي الإعصار دانيال في عام 2023.
وأوضح المصدران أن ذلك جاء على خلفية قبول المحكمة العليا الطعن في الأحكام التي أصدرتها محكمة استئناف درنة العام الماضي.

وأكد المحامي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن إعادة محاكمة المتهمين في قضية انهيار سدي درنة كان بناء على قرار المحكمة العليا التي قبلت الطعن في الأحكام السابقة لكونها "مخالفة للقانون، فنقضت الحكم وأُعيدت المحاكمة من جديد".
