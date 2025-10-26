بسبب انهيار سدَّي درنة.. ليبيا تعيد محاكمة مسؤولين

Advertisement

قال مصدر قضائي ومحامي أحد المتهمين في قضية انهيار سدَّي لرويترز إن محكمة في شرق أعادت، الأحد، محاكمة 12 مسؤولا بسبب انهيار السدين في فيضانات ما سُمي الإعصار دانيال في عام 2023.وأوضح المصدران أن ذلك جاء على خلفية قبول الطعن في الأحكام التي أصدرتها محكمة استئناف درنة العام الماضي.وأكد المحامي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن إعادة محاكمة المتهمين في قضية انهيار سدي درنة كان بناء على قرار المحكمة التي قبلت الطعن في الأحكام السابقة لكونها "مخالفة للقانون، فنقضت الحكم وأُعيدت المحاكمة من جديد".